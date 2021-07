Bimbo folgorato, sigilli alla pizzeria 

È sotto sequestro la pizzeria Il Viale, in viale Trieste a Sanluri, dove lunedì sera un bimbo di sei anni è rimasto folgorato mentre era in corso la festicciola di compleanno della sorella maggiore. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Brotzu dove ieri mattina sono stati eseguiti tutti gli accertamenti cardiologici necessari a stabilire se la scarica elettrica da 220 Volts che gli ha procurato ustioni di secondo grado alla mano destra abbia creato ulteriori problemi. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma i medici lo terranno per qualche giorno in reparto al fine di accertare il suo stato di salute e, qualora fosse necessario, assicurargli l’assistenza specifica per superare il forte trauma subito.

Le indagini

Ad apporre i sigilli all’ingresso della pizzeria in attesa che vengano completate tutte le verifiche tecniche all’impianto elettrico sono stati i carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari. Le indagini faranno luce su quel che è accaduto lunedì intorno alle 20 nel cortile del ristorante in cui una ventina di bambini con mamme al seguito festeggiavano l’undicesimo compleanno della sorella del bimbo rimasto ferito. I numerosi testimoni raccontano i dettagli di una serata finita con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, due mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza medicalizzata che ha trasportato d’urgenza il bimbo a Cagliari.

I fatti

Tutto è avvenuto lunedì intorno alle 20. Nella pizzeria di viale Trieste circa venti bimbi si sono ritrovati per una festa di compleanno: mentre qualcuno era ancora a tavola, molti dei piccoli invitati giocavano nello spazio all’aperto del ristorante, un giardino con alberi, piccoli percorsi pedonali segnati dai mattoni scuri e qualche panchina di legno. Il piccolo era seduto proprio su una panchina quando un gioco che continuava a rigirarsi tra le mani gli è scivolato a terra: a quel punto si è alzato e, chinandosi per raccogliere l’oggetto, ha appoggiato la manina al lampioncino dell’illuminazione esterna. É stato allora che la scarica elettrica lo ha colpito. Impossibile descrivere quegli istanti infiniti: una delle mamme, insegnante in una scuola della cittadina, che si trovava a poca distanza è corsa subito nel tentativo di soccorrere il piccolo ma l’elettricità ha immobilizzato anche lei sul palo (per fortuna senza procurarle danni). Il resto sono le grida delle madri che chiedevano di staccare il generatore e, nel frattempo, componevano tremanti il numero del 118 sul telefonino. Sul posto in pochi istanti sono arrivati soccorritori e forze dell’ordine. Il piccolo è stato caricato a bordo della medicalizzata che ha iniziato una corsa folle verso Cagliari. Nel frattempo in viale Trieste sono rimaste decine di persone sotto choc che non riuscivano a credere a quel che era appena accaduto. I carabinieri hanno subito avviato le indagini raccogliendo le parole dei presenti: saranno elementi preziosi per stabilire eventuali responsabilità.

