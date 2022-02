Bimbo down, assegno revocato 

Il bimbo oggi ha cinque anni. Ha diritto e riceve (o meglio riceveva) sin da quando piccolino un assegno di accompagnamento dall’Inps. A dicembre, però, l’Istituto di previdenza, forse alla ricerca di falsi invalidi (altrimenti non si capisce perché verificare la sindrome di Down che non è altro che una mutazione genetica, un disturbo cromosomico dovuto alla presenza di un cromosoma 21 supplementare che causa deficit intellettivo e anomalie fisiche certificato con un esame genetico) lo ha chiamato a visita di revisione con una raccomandata.

Il bimbo con sindrome di Down viene chiamato a vista medica di controllo dall’Inps, ma la lettera raccomandata arriva ai genitori dopo la data fissata dall’Istituto. A quel punto si rivolgono all’Inps che comunque avvia l’iter di sospensione dell’assegno chiedendo gli arretrati. Ora il bimbo per riavere l’accompagnamento dovrà fare la visita e dimostrare che dalla sindrome Down non si guarisce. La storia che sa di assurdo è tutta nuorese e va avanti da dicembre, ma proprio ieri la madre, dopo una email di protesta, è stata contattata dall’Inps. «Mi hanno chiesto scusa – racconta – ma mio figlio dovrà fare la visita e la pensione fino ad allora rimane bloccata».

La storia

Il bimbo oggi ha cinque anni. Ha diritto e riceve (o meglio riceveva) sin da quando piccolino un assegno di accompagnamento dall’Inps. A dicembre, però, l’Istituto di previdenza, forse alla ricerca di falsi invalidi (altrimenti non si capisce perché verificare la sindrome di Down che non è altro che una mutazione genetica, un disturbo cromosomico dovuto alla presenza di un cromosoma 21 supplementare che causa deficit intellettivo e anomalie fisiche certificato con un esame genetico) lo ha chiamato a visita di revisione con una raccomandata.

La visita era fissata il 13 dicembre, ma la convocazione è stata recapitata dopo quella data, il 28 dicembre. La mamma, insegnante 43 enne, si è subito mossa, e dopo aver lottato per una settimana col call center è riuscita ad ottenere un appuntamento.

Servizi irraggiungibili

«La cosa che mi ha fatto più arrabbiare - racconta la donna - è che ho fatto tutto quello che dovevo fare e anche di più, ma è come se non lo avessi fatto. Io ho 43 anni e mio figlio 5, non sono riuscita a contattare l’Inps via mail per avere l’appuntamento, ma per una settimana ho dovuto rimanere attaccata al telefono per ottenerlo. La linea – spiega – cadeva dopo 10 minuti di attesa, oppure ti invitavano a rimanere al telefono per non perdere la priorità acquisita, poi la vocina registrata diceva che a causa di un eccesso di chiamate non potevano rispondere. Mi immagino un giovane di 30 anni con la sindrome di Down e un genitore di 80 anni, gli tagliano i viveri e chiedono i soldi indietro».

Burocrazia cieca

Dopo una settimana di tentativi, la mamma è riuscita ad avere l’appuntamento e, raccomandata alla mano, dimostrare che aveva ragione. Cos’è successo? «Ci hanno detto che saremmo stati riconvocati per la visita». Ma come ogni storia assurda, oltre il danno c’è sempre la beffa. «L’incontro è del 13 gennaio, dopo ci hanno inviato un messaggio con la nuova visita che sarà giovedì prossimo, ma nel mentre l’Inps ha bloccato l’assegno e chiesto indietro i soldi». È scattata la protesta della mamma che ieri ha ricevuto le telefonate di scuse dall’Inps. «La dipendente che mi ha contattato - racconta - non sapeva cosa dirmi, mi ha spiegato che l’Inps eroga le prestazioni e si occupa della parte burocratica, ma bastava che comunicassero anche con i medici».

