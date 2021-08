Bimbo di 4 anni salvato da due medici 

Il bambino, quattro anni a dicembre, stava giocando nella piscina dei bambini. Un pomeriggio bellissimo anche per lui. Poi, forse per curiosità, si è avvicinato alla piscina degli adulti. Quello che è successo in quegli attimi lo stanno verificando i carabinieri della Compagnia di San Vito che nelle prossime ore sentiranno la mamma del piccolo e alcuni testimoni: il bambino potrebbe essere scivolato finendo nella vasca non sua. Oppure potrebbe essersi fatto cadere incuriosito dai tuffi dei grandi. È stato un attimo. Anzi un miracolo.

Il salvataggio

Qualcuno si è subito accorto che il piccolo era finito in acqua e per fortuna, lì vicino, c’erano anche due medici, in vacanza nel campeggio, Flora Cattolica e Francesco Camilli. Il bambino è stato subito afferrato da un bagnino quando era ormai sul fondo della piscina. Riportato su, non respirava.

Le sue condizioni sono apparse preoccupanti, i due medici gli hanno salvato la vita sotto gli occhi della mamma, 38 anni, torinese, in vacanza al Tiliguerta, zona di Capo Ferrato, assieme al marito e al bambino. Respirazione forzata, il piccolo ha ripreso coscienza, mentre arrivava una ambulanza del 118 e l’elisoccorso, con i carabinieri del Posto fisso di Costa Rei che liberavano il sito per favorire un atterraggio il più veloce possibile.

Sul posto anche il capitano Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito. Poi il volo verso l’ospedale Brotzu. Ora il bimbo sta meglio, fuori pericolo ma è ancora in ospedale, protetto dalla mamma e dai sanitari di Pediatria. Presto tornerà a casa. Sicuramente col tempo dimenticherà la disavventura.

A Costa Rei

Tutto è accaduto al Filiguerta, il campeggio sul litorale di Muravera dove il bambino e i genitori stavano da giorni trascorrendo un periodo di vacanza dopo essere arrivati da Torino.

Il pomeriggio era come tutti gli altri. Sono state le urla della mamma che chiedeva aiuto a far scattare l’allarme. Decine di persone si sono avvicinate alla piscina. Il bambino era finito sott’acqua. Sembra che la mamma si sia accorta di tutto, chiedendo aiuto mentre un bagnino era già in fondo alla piscina e recuperava il piccolo. Qualcuno gli ha praticato le prime “pratiche di salvamento”, i due medici sono arrivati in un attimo, erano lì nelle vicinanze della piscina del Tiliguerta. Il piccolo si è subito ripreso, ha aperto gli occhi, riempendo di felicità chi stava attorno e tutto il villaggio.

