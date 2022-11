Bimbo abbandonato in auto 

Impossibile non notare quel bambino chiuso all’interno di un’auto parcheggiata davanti a un centro commerciale in viale Monastir. Sono state due ragazze a sentire le urla e il pianto del piccolo. Immediata la segnalazione ai responsabili dell’attività commerciale e la chiamata al 112. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono arrivati nel piazzale, dei genitori del bimbo non c’era traccia. A quel punto, in sicurezza, hanno spaccato il vetro di un finestrino della vettura cercando di calmare il bambino di tre anni e mezzo. Poco dopo sono comparsi i genitori, una coppia di pachistani: «Eravamo andati via da due minuti», hanno detto infastiditi agli investigatori. La realtà è invece emersa dalle immagini del sistema di videosorveglianza: il bambino era solo da 50 minuti. I due sono stati denunciati per abbandono di minori.

La preoccupazione

Non sono insomma mancati i momenti di apprensione venerdì sera in viale Monastir. Le sirene delle pattuglie dei Carabinieri hanno attirato le attenzioni dei clienti del centro commerciale. Tutto è nato dalla segnalazione di due ragazze che hanno visto un bambino, dentro un’auto, in lacrime. Piangeva ed era molto agitato. Ovviamente la vettura era chiusa a chiave. Le giovani si sono rivolte al personale dell’attività che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno chiesto che venisse fatto un appello all’interno del centro commerciale. Hanno atteso qualche istante e alla fine hanno mandato in frantumi un vetro per soccorrere e calmare il bimbo, molto agitato. Poi sono arrivati i genitori, due 39enni, quasi infastiditi per la presenza dei carabinieri.

Le indagini

«Ci siamo assentati un attimo», hanno detto i due. «Il bambino dormiva». All’interno dell’auto c’era il seggiolino, ma il bimbo non era legato e dunque si poteva muovere liberamente all’interno dell’abitacolo. La coppia di pachistani si è anche lamentata con il personale del centro commerciale per la chiamata al 112. Gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza, ricostruendo il tutto. Si è così scoperto che il bambino è rimasto solo nell’auto per 50 minuti mentre i genitori erano all’interno della struttura. Oltre alla denuncia, verrà fatta una segnalazione alla Procura per i minorenni in modo che si svolgano degli accertamenti sulla situazione della famiglia pachistana.