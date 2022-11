Bimbi senza cure, l’Asl promette: «Presto in arrivo altri tre fisiatri» 

Una comunicazione confermata all’Unione Sarda dallo stesso direttore Salis: «Stiamo lavorando in modo da risolvere il problema, ovviamente con il personale specializzato nella cura delle patologie in questione. La procedura è avviata, ma non posso fare alcuna previsione sui tempi, anche perché sono legati alla selezione che sta facendo Ares». Una vicenda che viene seguita direttamente anche dall’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, il quale non rilascia dichiarazioni ma fa sapere, attraverso l’ufficio stampa, di aver dato mandato per la risoluzione del problema.

A comunicare l’avvio dell’iter per rinforzare, con altri 3 medici (1 a tempo pieno, gli altri a convenzione) l’esiguo organico del servizio di via Romagna (composto esclusivamente dalla fisiatra Elisabetta Garau, cui compete la cura di centinaia di bambini di tutta la Sardegna) sono stati Marcello Tidore e Gianni Salis: i direttori - rispettivamente, dell’Asl di Cagliari e del Distretto area vasta - hanno così risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata ieri mattina da un gruppo di mamme e papà che, dalle 10 e sino alla fine della mattinata, li hanno attesi (entrambi erano impegnati al Microcitemico) di fronte all’ingresso del padiglione H della “cittadella della salute”, dove si erano dati appuntamento per una visita estemporanea.

Nell’ambulatorio di fisiatria per l’età evolutiva arriveranno altri tre medici, ma sui tempi non ci sono certezze né previsioni. È una conquista a metà quella che i genitori dei bambini affetti dalle patologie disabilitanti sono riusciti a ottenere dopo mesi di segnalazioni, solleciti e persino un’azione legale che ha preso forma con una diffida contro Ares, Regione e Ministero della Salute.

Nell’ambulatorio di fisiatria per l’età evolutiva arriveranno altri tre medici, ma sui tempi non ci sono certezze né previsioni. È una conquista a metà quella che i genitori dei bambini affetti dalle patologie disabilitanti sono riusciti a ottenere dopo mesi di segnalazioni, solleciti e persino un’azione legale che ha preso forma con una diffida contro Ares, Regione e Ministero della Salute.

I nuovi arrivi

A comunicare l’avvio dell’iter per rinforzare, con altri 3 medici (1 a tempo pieno, gli altri a convenzione) l’esiguo organico del servizio di via Romagna (composto esclusivamente dalla fisiatra Elisabetta Garau, cui compete la cura di centinaia di bambini di tutta la Sardegna) sono stati Marcello Tidore e Gianni Salis: i direttori - rispettivamente, dell’Asl di Cagliari e del Distretto area vasta - hanno così risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata ieri mattina da un gruppo di mamme e papà che, dalle 10 e sino alla fine della mattinata, li hanno attesi (entrambi erano impegnati al Microcitemico) di fronte all’ingresso del padiglione H della “cittadella della salute”, dove si erano dati appuntamento per una visita estemporanea.

Una comunicazione confermata all’Unione Sarda dallo stesso direttore Salis: «Stiamo lavorando in modo da risolvere il problema, ovviamente con il personale specializzato nella cura delle patologie in questione. La procedura è avviata, ma non posso fare alcuna previsione sui tempi, anche perché sono legati alla selezione che sta facendo Ares». Una vicenda che viene seguita direttamente anche dall’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, il quale non rilascia dichiarazioni ma fa sapere, attraverso l’ufficio stampa, di aver dato mandato per la risoluzione del problema.

Disagi per i bimbi malati

Una questione delicatissima che sta provocando tanti disagi a centinaia di piccoli pazienti affetti da patologie quali ritardo psicomotorio, paralisi cerebrale, deformità ortopediche, nonché sindromi, malattie muscolari e neuromuscolari. Bambini bisognosi di cure e visite costanti ma che - da quando le due specializzande che affiancavano la dottoressa Garau hanno vinto il concorso e hanno preso servizio in altre Asl - sono costretti ad attese infinite per visite e valutazioni per le protesi, nonché trattamenti fondamentali come la tossina botulinica contro la spasticità.

I genitori

Ecco perché alla domanda se si ritengano soddisfatti, i genitori non hanno remore nel rispondere: «Per niente». E Valentina Barca, mamma di uno dei piccoli pazienti, dice perché: «Non solo non ci è stata data alcuna indicazione sui tempi, ma abbiamo scoperto che si sono mossi solo negli ultimi giorni, dopo che abbiamo denunciato pubblicamente quanto stava avvenendo. Mi viene spontaneo pensare che ci sia stato menefreghismo totale».

Un malcontento che, oltre alla protesta di ieri mattina, è ben circostanziato nella diffida presentata dall’avvocata Cecilia Savona per conto di una trentina di mamme e papà che lamentano gli effetti devastanti dovuti alla sospensione delle cure: qualche bambino, nell’attesa infinita della “tossina” ha smesso persino di camminare. Altri si sono ritrovati su una carrozzina diventata troppo piccola per chi cresce di mese in mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata