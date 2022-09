Bimbi in visita ai nonnini malati di Alzheimer 

Si parte domani con i primi laboratori ludici nel centro, attività teatrali, giochi e racconti che proseguiranno ogni mattina sino a giovedì: protagonisti un gruppo di anziane e anziani, e alcune classi delle Elementari e Materne - in collaborazione con la scuola dell’infanzia paritaria “Putzu Loddo” e le scuole primarie “I Pini” (di Cagliari) e l’Istituto comprensivo 2 di Selargius. Venerdì - 23 settembre - la tappa finale dell’iniziativa con l’Alzheimer fest Sardegna, dal titolo ironico “Mi seu scaresciu de sa festa”, e organizzato non a caso nel mese dedicato in tutto il mondo a questa patologia.

Non solo musica e balli - terapie ormai quotidiane per gli anziani del centro don Orione - stavolta si punta anche sull’apertura ai più piccoli, un ponte con i bambini fra i 3 e i 12 anni, per tenere allenata la memoria dei nonnini, in particolare quelli della struttura selargina. «Un modo per farli stare insieme, creare le giuste relazioni e andare oltre le mura del centro», spiega la coordinatrice e psicologa Marta Malgarise, «vogliamo aprire la struttura al territorio, in particolare ai bambini che per i nostri anziani sono un vero e proprio toccasana».

Tutto concentrato in cinque giorni - da domani sino al 23 settembre - nel centro don Orione di via Custoza - a Selargius - che da anni ospita anziani con demenza senile. Un’edizione speciale quella di quest'anno, che terminerà con l’Alzheimer fest aperta a tutta la comunità, con il coinvolgimento del Festival Tuttestorie e dell’attrice e regista Anna Fascendini che ha curato il progetto “Tiritempo”.

Un incontro tra generazioni, fra bambini e nonni - con tanto di giochi, laboratori e spettacoli teatrali - per affrontare il tema dell’Alzheimer e tenere alta l’attenzione su una malattia che spesso fa paura.

I bimbi come ponte

La grande festa

Una festa - con in prima linea il team di operatori del centro - che sa di ripartenza dopo gli anni bui del Covid. «Sarà un momento di dialogo fra le diverse generazioni», sottolinea Alessandro Pusceddu, responsabile del centro don Orione e della vicina comunità alloggio. «Abbiamo visto che sotto il profilo terapeutico incide tanto: gli anziani quando stanno a contatto con i bambini quasi rinascono, anche chi soffre di demenze gravi, incredibilmente si attivano». Una terapia per i nonnini della struttura di via Custoza, ma anche un progetto educativo per i più piccoli. «Viviamo in una società dove ancora si pensa ai malati di Alzheimer come persone da isolare in un centro, stare con gli anziani invece è per gli stessi bambini un segnale educativo importante», aggiunge Pusceddu. «Proprio per questo stiamo pensando di creare una stretta collaborazione con scuola e mondo degli adolescenti durante tutto l’anno».

Il legame col festival

La festa dell’Alzheimer - arrivata alla terza edizione - per la prima volta viene inserita all’interno del festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie. Laboratori e spettacoli teatrali - curati dall’attrice Anna Fascendini, che già in passato ha organizzato progetti internazionali coinvolgendo bambini e anziani fragili - e ci saranno anche le fotografie di Daniela Zedda con i volti di quaranta anziane e anziani ospiti del centro diurno e della comunità alloggio: immagini in bianco e nero che raccontano le vite di chi da anni convive con l’Alzheimer.

