«Bimbi felici? Sì, ma non i disabili» 

Cagliari paradiso dei più piccoli. L’indagine del Sole 24 Ore, che ha messo il capoluogo sardo in cima alla classifica delle città italiane in cui i bambini sono più felici, ha fatto (giustamente) gonfiare il petto alla politica. Ma è davvero così? E cosa ne pensano le mamme cagliaritane?

Nidi e pediatri

Sandra Flore, madre di un bimbo di tre anni, conferma il giudizio: «A mio figlio non manca nulla», dice, «non ho problemi con l’asilo nido, e se voglio portarlo a giocare al parco, c’è ampia scelta. È ovvio che non è tutto perfetto, ma c’è quello che serve ai piccoli: Cagliari è una città a loro misura». Opinione condivisa da Marta Satta, che ha un bimbo di 2 anni iscritto in un asilo comunale: «Effettivamente i bambini cagliaritani possono contare su molti servizi, però le rette degli asili privati sono aumentate, costringendo tante famiglie a sceglierne uno convenzionato. Non c’è libertà di scelta. Per il resto, sono soddisfatta». Valeria Garattini è mamma di due figli, la più piccola ha 16 mesi. Lei e il marito lavorano e, non volendo prendere una baby sitter, hanno preferito iscriverlo al nido: «Servizio molto efficiente. Cagliari offre molto, ma i pediatri non sono tantissimi. Mio fratello non è ancora riuscito a trovarne uno per suo figlio di cinque mesi». E non tutti i genitori trovano subito un posto all’asilo, come accaduto a Daniela Tatti: «Il mio Niccolò ha 8 mesi, sono tornata al lavoro e avrei voluto iscriverlo al nido, ma non ho trovato posto. Perciò devo lasciarlo ai miei genitori».

Disabili dimenticati

Per chi ha figli disabili la situazione non è rosea: «Ci sono troppe barriere architettoniche», sostiene Francesca Nioli, madre di una dodicenne costretta su una sedia a rotelle, «molti parchi non hanno giochi per persone come mia figlia, anche se può andare a scuola, se poi molte altre cose le sono precluse, dov’è la qualità della vita eccellente di cui si parla? Forse non hanno considerato i disabili». Un problema certificato dai dati: solo il 41% delle scuole cittadine è accessibile a chi ha problemi motori.

I problemi

Francesca Udella è sia mamma che educatrice presso l’asilo nido “L’Arca di Noé” a Pirri: «A volte i costi di gestione di alcuni asili privati sono molto elevati. Inoltre, dopo il Covid sono aumentate e tariffe». E anche lei ritiene che chi non se la passa benissimo sono i bambini disabili: «Per loro i servizi non sono soddisfacenti». Consuelo Zara dirige l’asilo convenzionato “Piccole Meraviglie”: «I genitori sono contenti del servizio che offriamo, dopo un crollo delle iscrizioni per paura del Covid, stanno aumentando le richieste, sanno che tutte le attività vengono svolte in sicurezza e ai bimbi non manca nulla». Andrea Moi, psicologo infantile, spiega: «C'è un basso livello di natalità ma un'alta qualità della vita per i più piccoli, forse perché ci sono pochi bambini che dunque possono essere seguiti meglio. Nelle scuole c’è inclusione, ma va fatto di più: incentivare i bambini a fare sport agonistico, venire incontro alle famiglie e garantire la presenza di psicologi al fianco dei pediatri».

