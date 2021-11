«Bimbi disabili, bisogna aiutare i genitori» 

Dai Servizi sociali del Comune di Tortolì è emerso un problema che non è possibile ignorare, un tema delicato che tocca diversi aspetti – il ruolo di genitore, l’aspetto emotivo, personale, culturale - e stravolge il sistema di rappresentazioni e aspettative relative al proprio bambino. Accettare che il proprio figlio abbia delle probabili difficoltà è sempre faticoso e richiede un continuo percorso quotidiano.

Difficoltà

Per alcune famiglie, una minoranza ma ci sono, le difficoltà paiono infondate o apparenti. «Esiste da sempre un'iniziale diffidenza e pregiudizio culturale, di stigma, oltre che di negazione emotiva preventiva del problema, conclamata nel caso si arrivi ad una diagnosi di disturbo psicopatologico», commenta Antonino Schilirò, psicologo clinico e psicoterapeuta. Anche il neuropsichiatra infantile Giuseppe Ruggiu conferma il disagio iniziale: «La diagnosi di un disturbo neuropsichiatrico può essere difficile da accettare e per questo dobbiamo essere in grado di comunicare nel miglior modo possibile. Credo che il problema venga sentito principalmente dai servizi invianti, dai pediatri e dai medici di medicina generale, più che da noi. Una volta che il paziente accede al nostro servizio in genere accetta il percorso concordato. Capita talvolta che qualcuno rifiuti totalmente o in parte la presa in carico, ma si tratta di una minoranza di famiglie».

Comunicare

Per questi motivi è molto importante la comunicazione: «È fondamentale che sia vera e nello stesso tempo empatica, rispettosa della sensibilità dei genitori, adeguata al profondo bisogno di conoscenza che esprimono», conferma Mario Angelo Sette, psicologo e psicoterapeuta in pensione da qualche anno. Anche Paolo Usai, psicologo in un centro per disabili mentali, ammette che l’annuncio di un disturbo o di una disabilità è un momento che sconvolge la vita del genitore: «La maniera in cui viene fatto, le parole scelte, avranno un impatto sull’organizzazione familiare e sul seguito del lavoro di accompagnamento e sostegno della famiglia». Serve essere empatici, chiari e accoglienti. «Occorre prestare molta attenzione ai conflitti che possono sorgere tra scuola/famiglia/servizi – avverte Sette. I conflitti non esplicitati e non elaborati sono fonte di stress per i vari attori, e costituiscono un sicuro fattore di danno per l’alunno». Nella mancata accettazione di una diagnosi c’è spesso un problema di stigma, spiega Ruggiu: «La condizione di sofferenza mentale è sempre accompagnata da pregiudizi da parte della società in cui viviamo: le persone con disabilità vivono ogni giorno difficoltà di integrazione sociale, scolastica e lavorativa».