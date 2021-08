«Bimbi diabetici senza assistenza» 

Famiglie del Medio Campidano sul piede di guerra: «Ci siamo rivolti a un avvocato e siamo pronti ad andare in Tribunale, i nostri figli hanno diritto all’assistenza di personale specializzato durante l’orario scolastico». A dare voce ai genitori dei piccoli affetti da diabete che nella Assl di Sanluri conta un centinaio di alunni da 0 a 14 anni, è stata una mozione della minoranza in Consiglio comunale, sollecitata dalla mamma di un bimbo appena iscritto all’asilo: «Rinnovo del protocollo d’intesa sul diabete fra la Regione e la direzione scolastica regionale». Un patto del 2015 che il sindaco Alberto Urpi ritiene superato: «Credo che l’Unione dei Comuni Marmilla possa trovare soluzioni per garantire un servizio importante. Sarà mia cura portarlo all’attenzione dei sindaci».

La mozione

«A sollecitare un nostro intervento politico - dice il capo gruppo Salvatore Floris - sono stati i genitori dei bambini diabetici che frequentano le nostre scuole. Abbiamo verificato che l’accordo fra scuola e Regione risale a sei anni fa, nato con l’obiettivo di percorsi formativi per favorire l’inserimento dell’alunno diabetico, in modo da garantire il benessere psicofisico. Da allora il silenzio è assoluto, nonostante i casi accertati nell’Isola sono 1.108 bambini - 81 alla Asl di Sanluri - con prevalenza nella fascia d’età dai 10 ai 14 anni. Il problema dimenticato penalizza i genitori che lavorano e non hanno la possibilità di recarsi a scuola per le esigenze dei loro piccoli». Dunque l’invito alla Giunta a «sollecitare la Regione ad aggiornare il protocollo. Sarebbe scandaloso continuare a ignorare i disagi di mamme e papà e personale scolastico che se ne devono fare carico, in assenza di figure specializzate».

Le famiglie

«I nostri figli devono frequentare la scuola col sostegno dovuto, nel rispetto della Costituzione che garantisce il diritto allo studio. La Regione, le Province e i Comuni devono fare la loro parte». Qualcuno racconta la quotidiana via crucis per recarsi a scuola e somministrare l’insulina, soprattutto ai più piccoli: «Il problema si pone quando siamo al lavoro, in un paese che dista parecchi chilometri dalla residenza». La loro è una protesta pacifica ma forte per rivendicare per i propri figli un percorso sereno, dentro e fuori le mura domestiche, perché il diabete non rappresenti un impedimento alla crescita.

La scuola

Ogni anno in Sardegna si registra un aumento di circa 120 nuovi casi di diabete nei ragazzi dai 10 ai 14 anni. Un dato che testimonia la necessità di affrontare in modo integrato il problema in ambito scolastico. «Si fa di tutto – ricorda la dirigente dell’Istituto comprensivo Sanluri-Serrenti, Cinzia Fenu – per garantire il benessere del minore e la serenità della famiglia. Il personale manifesta grande sensibilità nei confronti degli alunni con problematiche di salute, nel rispetto del proprio ruolo professionale e con gli strumenti disponibili. Quello che non possiamo fare è assumere personale sanitario, figure non previste nell'organico», conclude la dirigente.

RIPRODUZIONE RISERVATA