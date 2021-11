Bimbi contagiati, allerta a Carbonia 

Allarme contagi Covid-19 tra bambini a Carbonia: due classi in quarantena tra scuola primaria e dell’infanzia, alle superiori una classe in attesa degli esiti dei tamponi. La situazione per ora è sotto controllo ma in città sale comunque la preoccupazione.

I contagi

A temere il virus stavolta sono i più piccoli, quelli per i quali la campagna vaccinale non è ancora partita. Un bimbo che frequenta la scuola dell’infanzia Santa Caterina di via Dante a Carbonia sarebbe risultato positivo, notizia che avrebbe fatto immediatamente scattare le procedure di prevenzione. L’Ats avrebbe avvisato la dirigente scolastica che a sua volta avrebbe interrotto le lezioni della classe composta da alunni tra i 3 e i 5 anni, dove non è previsto l’uso della mascherina. Alcune famiglie di bambini delle altre classi, per sicurezza, hanno deciso di tenere a casa i propri figli. Anche alla scuola primaria di Is Meis è stata confermata la presenza di un bimbo positivo. Si tratterebbe di uno studente di una classe quinta dove è previsto tra l’altro l’uso della mascherina. Stessa procedura con la dirigente che ha provveduto ad attivare preventivamente la didattica a distanza già una settimana prima che venisse ordinata la quarantena. La scuola ha quindi fornito i nominativi di tutte le persone venute a contatto col positivo. Si esclude per ora la possibilità che il contagio possa estendersi ulteriormente all’interno dell’istituto attualmente organizzato per “bolle”, ossia settori in cui le occasioni di scambio tra le diverse classi sono pressoché nulle. Gli istituti seguono un attento protocollo che prevede addirittura i turni mensa con la sanificazione degli ambienti ad ogni uscita delle classi. All’istituto superiore Angioy un sospetto caso di positività ha reso necessario il ricorso al tampone per tutti gli alunni di una classe, che sono in attesa di risultato.

Il centro vaccinale

Si fa sempre più urgente il ricorso alla prevenzione vaccinale, a tal proposito a Carbonia negli ultimi giorni è montata la polemica per l’assenza di un centro vaccini: «Ci stiamo attivando – dice il sindaco Pietro Morittu – proprio ieri abbiamo effettuato un sopralluogo per l’attivazione di un nuovo hub vaccinale». In previsioni delle terze dosi anche a Carbonia aumenterà la richiesta di vaccini: «Abbiamo individuato la nuova sede nella palestra di via Puglie, una struttura nuova e non utilizzata, che scongiura i disagi causati negli scorsi mesi alle scuole». La struttura dovrebbe entrare in funzione a dicembre.