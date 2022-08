Bimbi, a bordo! A Guspini c’è un bel festival tutto per voi 

Compie dieci anni il Festival della Letteratura Bimbi a Bordo (BaB), organizzato dall’associazione In Coro, che animerà Guspini da martedì prossimo al 28 agosto. Dieci anni che saranno festeggiati nel migliore dei modi, con un ricchissimo programma tra spettacoli teatrali, letture ad alta voce, incontri con gli autori, laboratori e ancora giochi e tanta musica in 15 spazi diversi. La kermesse punta ad eguagliare e superare i numeri della scorsa edizione: 5mila persone partecipanti, con 1500 bambini che hanno attivamente svolto i laboratori e ben più di 700 libri venduti.

Il tema

“In leggerezza, con profondità: narrare senza paura” è il tema scelto quest’anno che riconduce a Italo Calvino. Nel 1964 scrisse che ogni nuovo libro letto in giovinezza è un nuovo occhio che si apre sul mondo, modificando «la vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima». Da martedì 23 si parte con le anteprime. Dalle 22, nello spazio Su Legau in via Matteotti, “Aspettando BimbiaBordo”: la conversazione sul decennale di BaB. A seguire, l’appuntamento con il concerto di musica etno-jazz “Terra”. Dopo, l’intervista al 90enne maestro launeddista Luigi Lai a cura di Elisabetta Atzeni. In programma la proiezione del film di animazione “Quando c’era Marnie”, mercoledì 24 alle 21.30 a Sa Mitza di S. Maria, mentre giovedi 25, stesso orario e luogo per l’incontro con Enrico Galiano “L’arte di sbagliare alla grande”. Introduce Giuditta Sireus. Da venerdì il festival entra nel vivo: l’inaugurazione ufficiale di questa decima edizione è alle 22.30 in piazza Santa Maria, presenti l’associazione InCoro e il Direttore Martino Negri, docente alla Milano-Bicocca, che succede proprio quest’anno alla direttrice storica Mara Durante. E sarà preceduta dallo spettacolo con trampolieri, musicisti, giocolieri e cantastorie “Parata MusicAlti” alle 21.30 in piazza XX settembre. Chiude la serata, alle 23, lo spettacolo di clownerie, a cura di Feffo e Gabbo “Ribelliamoci”. Appuntamenti serali anche nel weekend: sabato 28 alle 22 nello spazio 8 di via Torino lo spettacolo teatrale “Il lupo e l’agnello” a cura della compagnia La botte e il cilindro. Si conclude domenica alle 22 nello spazio 10 di via Caprera con lo spettacolo di narrazione “Una buona ragione”, di e con Matteo Razzini.

I laboratori

Nel fine settimana sarà spazio per i 67 eventi, il cuore della kermesse, tra laboratori, letture, musica e spettacoli, suddivisi per fascia d’età. Il ricchissimo sabato inizierà dalle 10 in contemporanea nei vari spazi allestiti. Eventi che si protrarranno fino alle 20, dove, nello spazio 10 di via Torino, Roberto Piumini e Nadio Marenco terranno l’incontro-spettacolo “Alzati, Martin”. Nella giornata è presente anche la musica: alle 10 nello spazio 0 di viale Libertà “Musica InNata”, un sonoro-musicale dedicato all’inizio della vita, ideato e condotto da Francesca Romana Motzo. Poi un laboratorio intergenerazionale collettivo di arteterapia a cura di Olimpia Petrangeli (alle 10 nello spazio 7 di via Caprera). Non mancano i laboratori di illustrazione: Maja Celija, internazionale e autrice di vari libri, sarà nello spazio 4 (Case a Corte) assieme a Luca Tortolini per il laboratorio “Chi è la strega cattiva?”. Tanti gli eventi domenica 28. Alle 10 a Sa Mitza di S. Maria l’incontro di narrazione in musica “Le parole sono giocattoli” a cura di Stefano Bordiglioni. Sempre alle 10, spazio 7, Manu Invisible per un laboratorio di street art. Alle 19.30 Sa Mitza S. Maria (da 4 anni) spettacolo di marionette “Il fil’armonico” a cura di Agostino Tagliabue (Teatro Tages).