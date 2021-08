Bimba soccorsa con l’elicottero 

Momenti di paura ieri pomeriggio al Parco acquatico sull’Orientale sarda, nel territorio di Quartucciu. Una bambina di un anno e mezzo, arrivata con i genitori per trascorrere una giornata con i giochi, si è sentita male. Mamma e papò hanno notato alcuni problemi respiratori, è così scattato immediatamente l’allarme con diverse telefonate al 118. Sono state mobilitate anche alcune pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Quartu: non c’era tempo da perdere. L’elicottero è arrivato in pochi minuti sul posto, mentre i carabinieri, dirottati sulla vecchia 125 dalla centrale operativa di via Milano, bloccavano il traffico per consentire l’atterraggio e poi il decollo dell’elisoccorso.

Il 118

Intanto la bambina riceveva le prime visite all’interno della stessa struttura ricreativa. Si è ripresa, ma si è comunque optato per il trasferimento al Brotzu. Pochi minuti dopo l’atterraggio nella piazzola dell’ospedale, dove la piccola paziente era già attesa dai medici. Per fortuna, la situazione è apparsa subito meno preoccupante di quanto si era temuto non appena aveva manifestato i primi sintomi con difficoltà respiratorie. La piccola è stata tenuta in osservazione per alcune ore. Più tardi è stata dimessa. La grande paura è cessata. Un sospiro di sollievo per tutti e soprattutto per i genitori, in una giornata che doveva essere solo di svago. Sulle cause dell’accaduto non è trapelato nulla. L’importante è che il problema sia subito rientrato. Saranno ora i pediatri ad occuparsi della bambina e a decidere in merito.

Il pienone

In questi giorni la struttura turistica è frequentatissima soprattutto da bambini accompagnati da propri familiari che arrivano da mezza Sardegna. La bambina ed i genitori sono arrivati a metà mattinata da un paese della provincia di Oristano. Giornate piacevoli con i giochi acquatici che solleticano la passione non solo dei più piccoli ma anche degli adulti. Quando verso le 15 di ieri è scattato l’allarme, in molti si sono accorti di quello che stava accadendo. Poi l’arrivo dell’elisoccorso, con la paura che per fortuna, non ha tardato a rientrare.

Per i carabinieri il caso è chiuso.

