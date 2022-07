Bimba morta in culla, resta il mistero 

Nessuna lesione esterna visibile a occhio nudo, esclusa l’asfissia, scartato un ipotetico strangolamento, non sono state trovate tracce della presenza di un’eventuale patologia o di una qualche malformazione, né di possibili violenze. Nulla di nulla. L’esito dell’autopsia sul corpo della piccola trovata senza vita dai genitori lo scorso 19 luglio lascia aperto il mistero: cosa ha ucciso Anaja, figlia di genitori originari del Pakistan residenti in città da tempo, venuta alla luce appena sei giorni prima e tornata a casa, in via Sanna Randaccio, da sole 24 ore? Potrebbe trattarsi della così detta “morte in culla”, una delle principali cause di decesso tra i neonati sino a un anno di età, ma per chiarire del tutto cosa sia accaduto si dovranno attendere gli esami istologici, che richiedono più tempo.

L’inchiesta del pm

Il risultato dell’esame necroscopico eseguito dal medico legale Giovanni Bazzano è stato depositato in Procura e allegato al fascicolo di inchiesta per omicidio colposo aperto dal pubblico ministero Emanuele Secci, che al momento non ha iscritto nomi sul registro degli indagati. Solo al termine degli ulteriori accertamenti il magistrato inquirente deciderà quali passi compiere, mentre la famiglia della piccola vittima cerca di metabolizzare quanto avvenuto a brevissima distanza temporale dal rientro della giovane madre nella propria abitazione dopo il ricovero ospedaliero in vista del parto.

La scoperta

Il corpo esanime della bimba era stato scoperto dai genitori all’alba di nove giorni fa e a nulla era servita la chiamata immediata al 118, perché il personale arrivato a bordo di due ambulanze inviate dal servizio di soccorso, una dei volontari e la seconda medicalizzata, non aveva potuto far altro che constatare la morte della piccola. Una disgrazia incomprensibile, tenuto conto che il 13 luglio la nascita era avvenuta senza alcuna complicazione e la neonata apparentemente era in buona salute. Invece quella mattina la piccola era immobile e sembrava non respirare. Il terrore che potesse essere accaduto qualcosa di grave era stato confermato dai medici, mentre già nella casa facevano il loro ingresso gli uomini della Squadra volante e della Scientifica della Polizia per capire davanti a quale evento si trovassero. Su richiesta della pubblico ministero di turno, avvisato dagli investigatori, era arrivato anche il medico legale Roberto Demontis per portare a termine un primo controllo esterno sul corpo della neonata e dare un’iniziale valutazione del caso, e già in quel momento non erano emersi elementi per pensare a qualcosa di diverso da una disgrazia.