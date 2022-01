Bimba giù dal quarto piano 

Torino. «Per me quella bambina era come una figlia. Mi sento in colpa, non sono stato attento». Azhar Mohssine, 32enne marocchino, piange davanti agli inquirenti che lo accusano della morte della piccola Fatima, la figlia di tre anni della compagna, precipitata giovedì sera dal balcone al quarto piano di un palazzo nel centro di Torino. Omicidio volontario con dolo eventuale, il reato ipotizzato nei suoi confronti, ma la Procura non ha ancora formulato l'imputazione per l'udienza di convalida.

La testimone

Per gli investigatori della Squadra mobile, gli elementi e le testimonianze consentono una prima ricostruzione. «Stavo svuotando il secchio dell'acqua per le pulizie fuori», racconta Stefania, dipendente della panetteria di fronte al palazzo: «Ho sentito un uomo parlare una lingua straniera e una donna rispondere in italiano: una discussione, non un litigio. Poi sono rientrata e ho sentito un tonfo. Quando ho aperto la porta ho visto la bambina per terra, che respirava a fatica, e ho chiamato i soccorsi». La mamma, continua Stefania, «è scesa e si è buttata per terra, nel frattempo è sceso anche Azhar Mohssine. Ripeteva la mia bambina, la mia bambina . È stato terribile». Trasportata al Regina Margherita con lesioni al torace e al cranio, nella notte Fatima è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico, ma non ce l’ha fatta.

L’uomo accusato

«Le volevo tanto bene e anche lei ne voleva a me», si dispera Mohssine, portato in manette in Procura per essere interrogato. L'uomo, che abita nell’appartamento sopra quello della compagna, con cui ha detto di avere una relazione, sostiene di avere scoperto che la bimba era morta quando è stato portato in Procura che ha «perso la lucidità» solo quando si è reso conto che la piccola era caduta. L'atteggiamento del fermato sembra invece dimostrare il contrario. Azhar Mohssine urla e sputa contro i poliziotti, batte i pugni contro il finestrino della volante, grida di farlo uscire «altrimenti ve la spacco», dice che è già stato in carcere e che «le leggi italiane fanno schifo». Quando arriva davanti al magistrato, piange: «Mi sento in colpa, non sono stato attento». Ora si attende l'autopsia. Servirà un accertamento tecnico per stabilire come la bimba sia caduta dal balcone.