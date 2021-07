Bimba ferita in riva da una bottiglia  

Il tempo di correre in riva per rinfrescarsi, poi la giornata al mare si è trasformata in un incubo per una bambina di sant’Anna Arresi e per una turista che ha scelto di trascorrere le ferie a Porto Pino: i cocci di una bottiglia di vetro che conteneva superalcolici, eredità con ogni probabilità del sabato notte di alcuni giovani, sono stati calpestati perchè nascosti dalla sabbia e, sia la donna sia la piccola si sono procurate profonde ferite ai piedi.

I soccorsi

È accaduto martedì, nel primo tratto della prima spiaggia di Porto Pino: si tratta della parte di arenile dove non vi sono stabilimenti balneari dunque nessuno aveva provveduto a pulire la sabbia prima dell’arrivo dei bagnanti. Daniele Manca, personal trainer operante in paese, ha prestato i primi soccorsi: «Trovandomi sul posto - racconta Daniele - ho provveduto a medicare e fasciare due profondi tagli con un personale kit di pronto soccorso. La bambina è stata poi accompagnata dai due genitori al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. È stato necessario suturare le ferite al piede in due diversi punti. A tarda sera la bambina è potuta rientrare a casa». Meno gravi le ferite della turista.

La protesta

La famiglia della piccola ha scelto di non denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine anche perchè si tratterebbe di una denuncia contro ignoti che difficilmente consentirebbe di arrivare ai responsabili. Ma il desiderio dei due genitori è che il fatto venga reso noto, come monito alle altre famiglie ma anche a chi non si rende conto che una bottiglia di vetro lasciata sulla spiaggia può rappresentare un gravissimo problema. «Come volontario che si occupa spesso di raccolta rifiuti in solitaria nelle coste – prosegue Daniele - posso garantire che le nostre spiagge oltre che di plastiche, nylon e altri materiali inquinanti, sono colme anche di pericolosi cocci di vetro e oggetti contundenti come lattine e simili». L'inquinamento delle spiagge è un problema sempre attuale Un fenomeno tristemente in crescita dovuto ad incuria e inciviltà che cittadini e istituzioni locali dovranno affrontare con sempre maggiore responsabilità ed efficacia.

