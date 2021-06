Bimba aggredita dai cani al parco 

È di nuovo allarme per i cani lasciati liberi e senza custodia nelle aree pubbliche cittadine.Questa volta a essersela vista brutta è una bimba che passeggiava con la sua cagnolina nel parco di via Varsavia nella zona di Pitz’e Serra e che è stata circondata e attaccata, per fortuna senza gravi conseguenze, da cinque cani. A raccontare la vicenda sul web è stato lo stesso padre della bambina che ha anche sporto denuncia.

La denuncia

«Scrivo per portare a conoscenza della situazione del parco di Via Varsavia, ma credo sia un problema di tutti i parchi presenti in città» ha scritto il genitore su facebook, «ma è possibile che in un parco dove dovrebbero passeggiare e giocare i bambini in tranquillità ci siano cani liberi e i padroni che se ne fregano dei controlli?». Nei giorni scorsi, prosegue, «è successo un episodio abbastanza spiacevole. Mia figlia che passeggiava con la cagnolina vicino, neanche all'interno del parco è stata aggredita da 5 cani solo perché i padroni non si preoccupano di controllarli. Ho già sporto denuncia e spero che nessun cane venga più lasciato così libero nel parco proprio per evitare queste situazioni». È soltanto l’ultimo di una lunga scia di episodi causati proprio da proprietari che non tengono i loro cani al guinzaglio e che anzi spesso lasciano i cancelli delle loro case volutamente aperti per farli uscire.

I precedenti

Appena qualche settimana fa in via San Martino alcune persone che passeggiavano nella strada erano state circondate e aggredite da un branco di cani e solo per fortuna erano riuscite a mettersi in salvo prima di essere aggredite. Anche in quel caso sul web i protagonisti avevano raccontato la loro disavventura spiegando di essere stati «aggrediti da un branco di cani probabilmente lasciati liberi dal loro padrone .Ci hanno accerchiato e hanno cercato di morderci. Nonostante le nostre ripetute urla verso una casa vicina da dover forse erano usciti gli animali, nessuno si è preoccupato di uscire a vedere cosa stesse succedendo. Fortunatamente siamo riusciti a farli allontanare ma la paura è stata tanta».

Gli appelli

Da anni a battersi per far s^ che soprattutto nei parchi cittadini ci siano controlli nei confronti dei proprietari degli animali è il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu. «Già in passato» spiega il presidente Mario Sotgiu, «avevamo aperto un tavolo con il Comune per chiedere la presenza delle Guardie zoofile nelle aree verdi proprio per educare al corretto comportamento con i propri cani. A questo si aggiungeva anche la richiesta del posizionamento di cartelli con le regole da seguire. Ma niente è stato fatto e ecco che ci ritroviamo di fronte a un altro episodio spiacevole». Qualcosa cerca di farla lo stesso comitato: martedì 29 nel parco Mondo Cane in via Monsignor Angioni saranno presenti veterinari ed educatori per parlare di come gestire correttamente i cani nelle aree verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

In passato avevamo aperto un tavolo con il Comune per chiedere la presenza delle Guardie zoofile nelle aree verdi proprio per educare al corretto comportamento con i propri cani. A questo si aggiungeva anche la richiesta del posizionamento di cartelli con le regole da seguire. Ma niente è stato fatto e ecco che ci ritroviamo di fronte a un altro episodio spiacevole