Bilancio, tutti i costi della pandemia 

Nell’anno più duro la pandemia è costata alla Sardegna qualcosa come quattrocento milioni di euro. Tutta la programmazione finanziaria è stata condizionata dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria: l’affermazione di obiettivi di carattere eccezionale è diventata la regola e ne è scaturita una politica di bilancio indirizzata al sostegno delle imprese e delle famiglie in difficoltà.

La resa dei conti

Nel 2020, come emerge dal giudizio di parifica della Corte dei Conti, la Regione ha impegnato in interventi legati al Covid-19 ben 403,5 milioni di euro, anche se solo la metà (il 49,7%) sono arrivati effettivamente ai beneficiari. Rispetto al totale, 116,6 milioni sono risorse statali, 38 milioni comunitarie, 241,1 regionali, 7,7 milioni tra risorse fuori bilancio già nella disponibilità dell’ente attuatore e fondi anticipati dal piano di sviluppo rurale.

Il nodo spesa

In generale, fanno notare i magistrati contabili, l’Amministrazione non è stata capace di concludere i procedimenti di spesa in modo tempestivo. Lo dimostrano gli interventi in ambito sanitario finanziati con risorse statali per 86 milioni: appena il 52% risultano pagati, «con un rallentamento dell’efficienza proprio in un momento di particolare fragilità, che avrebbe richiesto velocità nel contrastare gli effetti negativi della pandemia. Le stesse criticità a livello di spesa sono state riscontrate con gli interventi sempre per il Covid ma non in ambito sanitario, in particolare quelli a supporto dei cittadini, delle famiglie e del tessuto economico. In questo caso l’ammontare è di 147,2 milioni (86,8 fondi regionali, 38 fondi comunitari, 22 statali). Di questi, 106 sono stati gestiti da Aspal, 41,1 assegnati ai beneficiari: le risorse assegnate all’agenzia sono state pagate nella misura del 21,3%, quelle assegnate ai diretti beneficiari nella misura del 33,2%.

Bonus e donazioni

Per le politiche sociali la Regione ha stanziato 97,7 milioni pagati nella misura del 60,4%. Si tratta di risorse destinate principalmente alle famiglie attraverso l’intervento dei Comuni: in mezzo ci sono i bonus da 800 euro (ben 58,3 milioni di fondi regionali), i bonus disabilità (30 milioni fondi regionali), i bonus matrimoni (un milione), i bonus Pani e casu (sei milioni), il bonus trasporti (805mila euro). Nel settore agro pastorale sono stati stanziati 18,3 milioni interamente pagati. Altri 13,6 (pagati al 52,6%) stanziati per compensare i minori ricavi tariffari delle imprese di trasporto.

La Regione ha infine ricevuto donazioni da famiglie e imprese per 3,3 milioni. Una parte, 2,8 milioni, trasferita nel maggio scorso nella contabilità gestita dalla Protezione civile per l’acquisto di attrezzature mediche.

