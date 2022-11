Bilancio turco in “rosso” per João Pedro  

La prima parte di stagione di João Pedro al Fenerbahçe si è chiusa in rosso, in tutti i sensi. Per l'ex capitano del Cagliari non solo un inizio di esperienza in Turchia con pochissime luci e tante ombre, ma anche un'espulsione sabato nella partita che il club di Istanbul (comunque capolista in Süper Lig) ha perso per 1-2 in casa col Giresunspor, dodicesimo in classifica. Pomeriggio no per l'italo-brasiliano, che al 13' ha ricevuto il primo cartellino giallo per un tentativo di rovesciata dove anziché prendere il pallone ha colpito il difensore avversario Görkem Saglam, rendendo cosi inutile il successivo gol di Serdan Aziz (annullato). Poi, al 40', mentre era in possesso è stato anticipato da Alexis Pérez e lo ha colpito in maniera anche fortuita, con la reazione del giocatore colombiano (molto accentuata) che ha portato l'arbitro a mostrare il secondo giallo a João Pedro. In dieci contro undici il Fenerbahçe, avanti 1-0 al momento dell'espulsione, ha poi perso 1-2: Borja Sainz ha capovolto il risultato fra il 71' e l'83'.

Le scuse

«Mi dispiace di aver lasciato la squadra da sola», ha scritto João Pedro su Instagram (in inglese) scusandosi coi tifosi, che non hanno preso bene l'espulsione. «La responsabilità di questa brutta giornata è mia, è una cosa che non mi dimenticherò. È un momento personale negativo, ma questo non mi butterà giù. Sono uno che non molla facilmente e potete stare certi che non mollerò mai». A oggi, però, non è riuscito a mostrare al Fenerbahçe quanto di buono ha fatto al Cagliari: appena due gol in quindici presenze fra campionato ed Europa League (una rete in ciascuna competizione), per un totale di 744'. Frenato nel precampionato da un infortunio muscolare, ha esordito il 29 agosto in casa del Konyaspor subentrando al 71'. Alla prima da titolare subito gol, aprendo il 2-0 al Kayserispor il 3 settembre (unica partita da 90'). Poi qualcosa si è inceppato: in campionato non ha più segnato, lo ha fatto soltanto in Europa League sul campo dell'AEK Larnaca il 13 ottobre. E il cartellino rosso di sabato certo non lo aiuta per rilanciarsi.

In difficoltà

Il 2022 non è certo un buon anno per João Pedro. Dal rigore sbagliato in Cagliari-Fiorentina del 23 gennaio (costato due punti pesantissimi nella corsa salvezza per i rossoblù) in avanti quasi zero soddisfazioni, con la grande amarezza del debutto in Nazionale proprio nel punto più basso della storia dell'Italia, i minuti di recupero con la Macedonia del Nord il 24 marzo dove appena dopo il suo subentro (senza avere nessuna colpa, ovviamente) gli ospiti segnano l'assurdo 0-1 al "Barbera" che elimina gli Azzurri dai Mondiali. Poi la retrocessione col Cagliari e il passaggio in Turchia, a ora senza acuti. «Dopo la sosta voglio vedere João Pedro più forte in campo», l'augurio del tecnico Jorge Jesus, apparso non troppo soddisfatto del rendimento. Di tutti gli attaccanti del Fenerbahçe è quello che ha segnato di meno, col miglior marcatore Enner Valencia a quota quindici gol: tra sosta e squalifica il campo lo rivedrà solo a fine dicembre, ma forse per João Pedro sarà meglio aspettare gennaio (dove la stampa turca non esclude sviluppi di mercato) e lasciare alle spalle un anno da incubo.