Bilancio: rush finale e tensioni in maggioranza 

Tre giorni ancora, per ragionare, trattare e sperare che martedì prossimo, nel giorno in cui riparte la discussione sul bilancio di previsione, si risolva “il pasticcio” sui pareri agli emendamenti (esiti diversi su documenti uguali, denuncia il centrosinistra) e si arrivi a votare il documento finale (zavorrato da 349 emendamenti). Dopo due settimane e sette riunioni-fiume (una fino alle 2 del mattino) il clima a Palazzo Bacaredda comincia a farsi pesante: sull’esito del voto non ci sono dubbi, la settimana prossima il sindaco Paolo Truzzu incasserà il “sì” di tutta la maggioranza che lo sostiene ma subito dopo si aprirà un nuovo fronte con l’Udc che su molti emendamenti ha votato in maniera diversa dalla maggioranza, astenendosi, e avrebbe già avvertito il primo cittadino di essere pronto a garantire solo l’appoggio esterno.

I dolori dell’Udc

Stavolta la mina che rischia di far saltare di nuovo gli equilibri nella coalizione di centrodestra è un emendamento da 18mila euro sulle palme di via Vienna (Quartiere Europeo) presentato da Antonello Angioni (Udc). Quel documento non era stato inserito nel maxiemendamento da 6,5 milioni presentato da Alessandro Balletto (FI) ma condiviso da tutta la maggioranza: perché?. Non solo: una volta arrivato in votazione alcuni consiglieri di maggioranza hanno fatto mancare il numero legale, bloccando la seduta, poi il giorno dopo quell’emendamento è stato ripresentato e il gruppo guidato da Aurelio Lai per evitare che mancasse di nuovo il numero legale si è astenuto come segno di apertura verso la maggioranza. Non un gesto politico a costo zero, però: perché se è vero che non ci saranno sorprese sul bilancio, senza un nuovo patto di consiliatura ogni votazione in aula sarà un’incognita per la maggioranza. A Palazzo Bacaredda c’è chi bolla questo atteggiamento come «un’inutile e autolesionistica prova di forza», mentre per i consiglieri Antonello Angioni, Roberta Perra, Marcello Piras e Aurelio Lai è solo la rivendicazione di un ruolo dell’Udc al pari delle altre forze politiche che stanno nella coalizione. Da qui, allora, alzando la posta, potrebbe partire anche la richiesta del doppio assessorato (4 consiglieri e 2 assessori). Si vedrà.

Il bilancio

Intanto la partita per la maggioranza si gioca subito su due emendamenti del sindaco sulla Tari (Truzzu ha chiesto di spostare 1,4 milioni per dare una boccata di ossigeno a cittadini e imprese) e su quelli analoghi dell’opposizione (che chiede invece di spostare 2,5 milioni per le stesso motivo) e poi sul maximendamento da 6,5 milioni sul quale pesa la difformità di pareri espressi rispetto a emendamenti “uguali” presentati dall’opposizione. Al riguardo, il presidente del Consiglio Edoardo Tocco spiega che «si tratta di questioni tecniche sulle quali ci sarà un confronto tra i dirigenti». Concetto che sottolinea anche Matteo Massa (capogruppo dei Progressisti) che, anticipando il voto contrario di tutta l’opposizione al bilancio, in questa circostanza parla di «errore sicuramente in buona fede. Ma è comunque un pasticcio e ci aspettiamo una spiegazione per capire se quel documento verrà ritirato, oppure sub-emendato o se potranno tornare in discussione anche i nostri emendamenti». Di avviso diverso Alessandro Balletto, “papà” del maxiemendamento: «Per quello che mi concerne quel documento ha tutti i pareri favorevoli e questo ci legittima a portarlo in aula per la votazione. I pareri sono rilasciati dai dirigenti e non dai consiglieri, quindi è un questione di esclusiva competenza dei dirigenti».