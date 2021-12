Bilancio regionale Scontro tra i poli sui debiti “extra” 

Nei giorni scorsi le opposizioni avevano deciso di non presentare una mozione di sfiducia che – secondo i consiglieri dem – avrebbe rafforzato un assessore «in evidente difficoltà». Ieri all’ordine del giorno c’era il riconoscimento dei debiti che però, in particolare il M5S, ha “trasformato” in mozione di sfiducia.

Eugenio Lai ha fatto notare il peso delle assenze in Aula del centrodestra, in particolare del Psd’Az, il partito di Quirico Sanna. Il cui operato, ha dichiarato il capogruppo di Leu, «non è più solo sotto la lente della minoranza, ma anche della maggioranza che oggi gli sta negando la fiducia». Secondo Francesco Agus (Progressisti) «non ha nemmeno senso sfiduciare un assessore già sfiduciato, ci pensi la maggioranza a fare ciò che ritiene, ma tutta l’azione della Giunta non è classificabile».

Oggetto del contendere sono i 40 milioni circa di spettanze non pagate, una trentina maturati proprio agli Enti locali, motivo per cui il relatore di minoranza Alessandro Solinas (M5S) ha parlato di «mancata vigilanza sull’operato degli uffici». Un nuovo tassello «in un mosaico che non depone a favore di Sanna». Il consigliere pentastellato si riferisce «a tutte le leggi impugnate di competenza degli Enti locali-Urbanistica: i provvedimenti sulle Province, sul Piano casa, sull’interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale. L’incertezza su queste disposizioni incide soprattutto sulla vita dei cittadini e risiede proprio qui la responsabilità politica dell’assessore che, a questo punto, dovrebbe fare un passo indietro».

Quirico Sanna ancora nel mirino delle opposizioni. Stavolta l’hanno «invitato» a dimettersi in Aula, durante la discussione della legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, poi approvata con 28 voti a favore e 18 contrari. L’assessore agli Enti locali si è comunque difeso: «Ho ben presente il senso del dovere, dormo sonni tranquilli, la capacità di gestione di questo assessorato sarà giudicata dai sardi quando verrà il momento».

Gli attacchi

La difesa

La maggioranza ha fatto quadrato attorno all’assessore. Il presidente della commissione Bilancio e relatore del ddl, Stefano Schirru (Psd’Az), lo ha difeso: «Più che un dibattito mi sembra un processo». Poi ha ricordato che «la legge omnibus ha già previsto le somme per la copertura dei debiti: i soldi ci sono, ma occorre una legge specifica per stanziarli». Il capogruppo sardista Franco Mula (in pole position, secondo le indiscrezioni, per sostituire Sanna in caso di rimpasto) ha detto: «Sfido chiunque a effettuare un controllo così accurato sull’operato degli uffici. Se ritenete che qualcuno abbia sbagliato andate alla Corte dei Conti, ma le sorti dell’assessore non saranno decise stasera in quest’Aula».

In fase di replica, Quirico Sanna ha sottolineato la trasparenza che ha sempre caratterizzato la sua azione, nel rispetto di tutti i passaggi burocratici: «Chi volesse approfondire troverà in assessorato i documenti e gli atti che attestano la bontà dell'operato dei miei dirigenti. Noi proseguiamo nel nostro lavoro, al servizio dei cittadini, fedeli al mandato ricevuto dal presidente Solinas e al programma con cui la nostra maggioranza si è presentata al popolo sardo».

