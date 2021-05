Bilancio, primi scontri in Consiglio 

Sul fatto che si tratti di un bilancio tecnico e provvisorio, maggioranza e opposizione si sono trovati d’accordo. Ma se per il centrodestra il documento di previsione finanziario «dà risposte ai cittadini e mette in cantiere opere importanti», per la minoranza «è il fallimento politico di questa Giunta per l'assenza di idee». Dopo la presentazione del bilancio, la scorsa settimana, da parte del sindaco Paolo Truzzu, ieri è iniziata la discussione nell’aula virtuale del Consiglio comunale. Perché nonostante l’apertura avanzata dal presidente Edoardo Tocco, ancora una volta i lavori si sono svolti in videoconferenza. E questo non è piaciuto a molti consiglieri, convinti della necessità di ritornare alle sedute in presenza.

Le difficoltà

Sono stati gli stessi consiglieri di maggioranza a evidenziare le numerose difficoltà nel predisporre un documento finanziario per la seconda volta fortemente condizionato dalla pandemia. «Si tratta di un Bilancio», ha evidenziato Antonello Angioni dell’Udc, «con diverse criticità per il calo delle entrate e l’aumento delle spese. Tutto a prescindere dalle possibili scelte politiche. Eppure sono presenti delle risorse per rispondere a diverse esigenze. «Ci sono fondi per progetti contro il disagio giovanile», ha spiegato Antonella Scarfò (Psd’Az), «e proprio i giovani sono quelli che stanno soffrendo maggiormente per questa situazione». Enrica Anedda Endrich (Fratelli d'Italia) ha auspicato «il rafforzamento degli uffici comunali per poter così rispondere alle maggiori esigenze dei cittadini e per affrontare le tante sfide future». Nel suo intervento Umberto Ticca (Riformatori) ha ricordato «i progetti di riqualificazione dei mercati civici e di piazza Matteotti», e, nonostante un bilancio «non ricco, si è riusciti a garantire tutti i servizi ai cittadini». Il collega di partito Giorgio Cugusi ha evidenziato invece «le iniziative per quartieri e zone della città spesso dimenticati». Pierluigi Mannino, di Fratelli d’Italia, ha punzecchiato l’opposizione: «La maggioranza sta lavorando bene per migliorare quanto lasciato da chi ha governato prima».

Gli affondi

Dalla minoranza non sono mancati gli attacchi. «Troppi settori soffrono e non è stato fatto nulla», ha detto Rita Polo (Progetto comune per Cagliari). Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari) ha parlato di bilancio «provvisorio, tecnico ma soprattutto inadeguato, senza un’idea politica». Anche il gruppo dei Progressisti, pur ricordando i problemi dovuti alla pandemia, ha criticato il documento. «Non c’è una programmazione e non esiste una politica per la casa e per le categorie in difficoltà», ha sottolineato Anna Puddu mentre Francesca Mulas ha parlato della mancanza «di servizi e progetti per le tante donne rimaste senza un lavoro». Francesca Ghirra ha ricordato le parole del sindaco del Primo maggio: «Ha parlato di coraggio e riapertura. Invece il Consiglio non si riunisce ancora in presenza. Perché non dare il buon esempio? Il bilancio? Non ci sono idee. Se prima si poteva parlare di inesperienza, ora si può ragionare di inadeguatezza». Per Matteo Massa «il bilancio colpisce i ceti sociali in difficoltà, e con i nuovi balzelli si accresce i divario tra ricchi e poveri». Guido Portoghese del Pd ha evidenziato «le difficoltà nella spesa delle risorse» mentre la collega di partito, Camilla Soru, ha elencato le carenze del documento economico « nello sport, nella raccolta dei rifiuti, nella cultura». Oggi si riprende con gli interventi dei capigruppo.

40 emendamenti dell’opposizione sono stati respinti per un ritardo di cinque minuti nella presentazione. Nella riunione dei capigruppo si è deciso di ammetterli.