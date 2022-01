Bilancio, manna dalla Regione 

In Comune i conti scivolano sul rosso, le uscite a malapena compensano gli incassi sempre più ridotti un po' a causa della crisi, del Covid e le spese al 90 per cento obbligatorie. A pesare come un macigno sugli equilibri finanziari è però il debito di quasi 9 milioni catalogato come “disavanzo tecnico”; in soccorso però è arrivata la Regione che ha assegnato un contributo di un milione e mezzo per scacciare lo spauracchio del dissesto.

Il bilancio

L’operazione contabile ha portato il bilancio degli Scolopi a chiudere con un disavanzo di 8 milioni 148 mila euro che equivale a un debito nei confronti dallo Stato da restituire in rate annuali. Tutto nasce da una disposizione sul riordino contabile degli enti locali disposto nel 2014 del ministero dell’Economia. In sede di riaccertamento straordinario vennero accertati residui passivi (incassi milionari datati negli anni e in buona parte di difficile recupero) superiori alla somma del fondo pluriennale vincolato (stanziato in entrata) e residui attivi imputati allo stesso esercizio, 9 milioni circa. Una vecchia operazione dei Comuni che continuavano a iscrivere in bilancio somme per tasse e imposte che sapevano bene di non poter incassare ma che servivano per tappare i buchi del bilancio. Lo Stato a un certo punto dice stop, impone un fondo obbligatorio e impone regole rigide. Il risultato è che ogni anno il Comune dovrà restituire allo Stato per 30 anni 560 mila euro per sistemare il debito. «Un peso di cui vorrei liberarmi anche perché lo ritengo ingiusto, lo Stato può fare debiti su debiti, noi Comuni non dovremmo “sgarrare” neppure di un centesimo» sostiene l’assessore Angelo Angioi.

Il contributo

Da qui l’appello alla Regione che ha riconosciuto un contributo di 1.513.496 per tenere in equilibrio il bilancio 2021. «Avevamo chiesto 3,5 milioni di euro che ci avrebbero consentito di eliminare in maniera importante il debito, non ci è stato concesso. Si tratta di un contributo comunque interessante che ci permette di tenere in equilibrio il bilancio e assicurare come sempre i servizi principali» aggiunge l’esponente della Giunta Lutzu. La Regione nella delibera ha precisato che si tratta dell’annualità 2021 «per la salvaguardia degli equilibri di bilancio». L’assessore Angioi è convinto che interventi finanziari simili possano ottenersi anche nei prossimi anni fino a chiudere definitamente la partita con lo Stato «altrimenti per i Comuni sarà complicato chiudere i conti alla pari. Resta il fatto che oggi più che mai si impone un controllo rigoroso» conclude.