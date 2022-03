Bilancio, l’approvazione slitta ancora 

Anche marzo si chiude senza l’approvazione del bilancio del Comune di Carbonia. La discussione arriverà in aula l’ultimo giorno del mese ma per l’approvazione si dovrà attendere (salvo intoppi) il 4 aprile.

L'attesa

Da giovedì 31 marzo ci saranno tre riunioni del Consiglio comunale incentrato sul tema: «Sarà un bilancio molto tecnico – spiega il sindaco Pietro Morittu – abbiamo riscontrato molte difficoltà nel chiuderlo. Molti capitoli saranno azzerati, ci sarà una grossa attività di recupero di risorse all’esterno». Attualmente si lavora in dodicesimi, ossia con un impegno di spesa mensile, pari alla dodicesima parte dell’ultimo bilancio salvo rimanenze dei mesi precedenti: «Quasi tutte le amministrazioni lavorano in dodicesimi – aggiunge - Una volta trovate le risorse aggiuntive si lavorerà alle variazioni di bilancio in modo da dotare i capitoli di consistenza per far sì che si possano sviluppare gli obbiettivi programmatici».

Le tasse

L’amministrazione anticipa che le imposte principali sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e che solo la Tari ha una previsione di aumento pari al 4 per cento per le utenze domestiche e 6 per cento per quelle commerciali: «Aumento ipotetico e non ancora confermato – spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Mascia – ben al di sotto delle stime fatte dalle precedente amministrazione». L’opposizione è decisa a dar battaglia soprattutto contro gli aumenti: «All’ipotesi di aumento delle tariffe non corrisponde un miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti – spiega Gian Luca Lai, firmatario insieme a Luca Pizzuto, Matteo Sestu e Sandro Mereu di un documento in merito – Il Comune inoltre non risulta tra i partecipanti ai bandi del Pnrr sul tema dei rifiuti, perdendo così un’importante opportunità di finanziamento. Nutriamo dei dubbi sull’effettiva capacità di recupero dei crediti non ancora riscossi». Superati gli attuali ostacoli, l’obbiettivo della Giunta Morittu è quello di arrivare ad un’approvazione dei prossimi bilanci entro i termini ordinari, ossia il 31 dicembre, fatto che permetterebbe maggiore regolarità anche nelle attività di programmazione: «Siamo nella fase dell’organizzazione delle attività dei servizi e intendiamo riallineare la programmazione al bilancio – aggiunge Morittu - abbiamo 139 dipendenti a fronte dei 270 necessari . Per dare più servizi abbiamo bisogno di maggiori risorse umane. Oltre alla sostituzione di chi va in pensione contiamo di procedere con 13 nuove assunzioni».