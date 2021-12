Bilancio, l’allarme dei revisori 

Approvata la “manovrina” da 13 milioni il sindaco promuove la maggioranza parlando di svolta storica per Monserrato. Ma i revisori dei conti avvertono: serve un monitoraggio per evitare «squilibri di cassa». La minoranza attacca: «Noi abbiamo voto contro, perché il documento è frutto di scarsa programmazione. E tra gli assenti c’erano anche esponenti della stessa maggioranza».

Nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale qualche giorno fa sono infatti state stanziate tante risorse per progetti importanti: Comparto 8, ecocentro, scuole, rifacimento delle strade.Tanto che il primo cittadino Tomaso Locci ha detto che si tratta di una variazione che rimarrà nella storia: «Una svolta per Monserrato che finalmente può rinascere. Se fosse stato per la minoranza, che ha manifestato il voto contrario, e gli assenti, questi denari non sarebbe stato possibile utilizzarli per i monserratini», ha spiegato il sindaco.

Il documento

Il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, ma sulla base di una nota del settore finanziario, «che evidenzia gli effetti sulla cassa comunale che si potrebbero produrre», legati «all’ingente utilizzo dell’avanzo di amministrazione», ha fatto alcune raccomandazioni importanti: serve «un’attività di monitoraggio costante delle entrate e delle spese, per evitare potenziali squilibri di cassa, anche in virtù del sostenimento di spese straordinarie ad oggi non prevedibili», come i contenziosi.

Poi, è necessaria «una attività di accertamento e riscossione delle imposte». Infine, una parte dell’avanzo deve essere destinato alla costituzione di un fondo speciale, «in virtù delle perdite ad oggi maturate dalla società partecipata Campidano Ambiente».