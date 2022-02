«Bilancio in rosso, margini stretti» 

Chi lo sta per approvare, ad esempio Oristano, come ha fatto?

« Succede che, come tutti i Comuni italiani, stiamo facendo i conti con una situazione di cassa in rosso senza precedenti. Il primo atto che abbiamo approvato a metà novembre è stato il consuntivo lasciato da chi ci ha preceduto. Poi abbiamo affrontato tutte le scadenze di fine anno, molte propedeutiche al nuovo bilancio, e stiamo aspettando che la Regione approvi la finanziaria».

Uno degli obiettivi della giunta di Pietro Morittu era quello di approvare il bilancio entro gennaio in modo da non essere costretti a lavorare in dodicesimi.

Siamo a metà febbraio e il bilancio non c’è, che succede?

«Lo ha fatto sapendo che dovrà affrontare delle variazioni in corso d’opera quando avrà idea delle reali risorse a disposizione. E ha già chiesto la copertura del disavanzo che è il nostro principale problema».

Come pensate di risolvere un disavanzo di svariati milioni di euro?

«Abbiamo scritto una lettera da mandare all’Anci regionale e nazionale, alla Regione e altri soggetti in cui illustriamo la grave situazione in cui versa il Comune, che ha peculiarità diverse da altri, e chiediamo un intervento per così dire “su misura”. Occorre far fronte al taglio dei trasferimenti e alla contrazione delle entrate derivanti dai tributi. A questo si aggiunge l’indebitamento che abbiamo ereditato a causa dei mutui del passato».

Chi vi ha preceduto, accusato di immobilismo, lo ha ripetuto per anni.

«Certo, ma oltre a dirlo occorre muoversi per rimediare. Altrimenti ci si ritrova con le spese che aumentano e un’unica dolorosa scelta tra le tasse da aumentare o i servizi da tagliare».

Voi che farete?

«L’assessore al Bilancio che ci ha preceduto aveva detto che l’aumento dei tributi sarà inevitabile. Noi stiamo bussando a tutte le porte per scongiurarlo».

Sì, ma come?

«Ad esempio tentando di trasferire alla Regione una serie di spese. Ad esempio quello dei ricoveri in struttura di minori e madri, che da incidono per mezzo milione all’anno. E poi le spese per il randagismo e una lunga serie di altri capitoli, tra cui l’aumento dei costi dell'energia. Servono risorse straordinarie, il consigliere regionale del territorio, Fabio Usai, ci sta dando una mano a portare le nostre istanze in Regione. Occorre unire tutte le forze in campo».

Non è è stato fatto in passato?

«Ho bussato a tante porte, la maggior parte non raccoglieva istanze da Carbonia da anni».

Un’accusa ai predecessori?

«No, ma programmare un cofinanziamento di un milione con le casse vuote non ha molto senso. Idem fare una delibera due giorni prima delle elezioni per cancellare i soldi per il teatro. In passato il bilancio si è chiuso perché i fondi dell’emergenza pandemica sono venuti in aiuto. Oggi non li abbiamo».

Cosa chiederete?

«Utilizzare il fondo previsto in Finanziaria per i Comuni che devono coprire i disavanzi. Poi, utilizzare i finanziamenti riservati alle città di fondazione e ai capoluoghi di provincia. Chiederemo di riformulare il fondo unico che oggi è distribuito in parti uguali a tutti i Comuni. E busseremo in Regione anche per sport e cultura».

Riuscirete a non aumentare i tributi?

«Se anche dovessimo aumentarli, le aliquote sono già quasi al massimo. Teniamo di dover tagliare alcuni servizi. Presto ci sarà una riunione di maggioranza per fare il punto della situazione».

