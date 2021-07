Bilancio in ritardo, a rischio i cellulari degli assessorati 

Ogni giorno che passa qualcuno sottolinea i ritardi della maggioranza nel concepire la variazione di bilancio annunciata cinque mesi fa. Ora si scopre che l’approvazione è fondamentale anche per evitare la cessazione dei servizi di telefonia della Regione. Per fortuna esiste il Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali: in una nota, scaricabile nel blog dell’ex assessore Paolo Maninchedda e allegata a un suo post dal titolo “Telefoni bloccati in Regione per ignoranza”, la direttrice ad interim del servizio – che prima aveva avertito: non ci sono le risorse – spiega che “questa Direzione ha ottenuto di prorogare fino al 31 luglio i servizi di telefonia mobile e gestione dei sistemi di rete fissa, confidando nell’approvazione dell’assestamento di bilancio da parte del Consiglio entro luglio”.

«Variazione in ostaggio»

Telefoni a parte, secondo il vicepresidente della commissione Bilancio Cesare Moriconi (Pd), «è indegno scrivere una variazione a cinque mesi dalla Finanziaria, è la conferma del fatto che la variazione è ostaggio di trattative interne della maggioranza che vertono su tutto fuorché sulle risposte alle emergenze economiche». Il dem è anche convinto che la legge proverà a soddisfare «l’enorme fabbisogno dei consiglieri di dare risposte sui territori, perché ormai, a due anni e mezzo dalla fine della legislatura, tutto è finalizzato alla campagna per le Regionali».

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ricorda che «la variazione era attesa per maggio, poi è slittata a giugno. È arrivato luglio e ancora non se ne conosce il contenuto». Insomma, «un’indecenza: la Sardegna non ha un bilancio politico da due anni e anche questa volta verrà varata una manovra senza avere nemmeno il tempo per spendere le risorse. Nel mentre la Regione è alla canna del gas, senza nemmeno i soldi per pagare le bollette o per assicurare gli studi dei giovani medici». E avverte: «Per quanto ci riguarda non faremo sconti».

Disavanzo dimezzato

La Regione, da parte sua, rassicura e dà notizia di aver dimezzato il disavanzo e azzerato quello della Sanità: e ora – si legge in una nota - «si prepara, con la variazione di bilancio, a mettere in campo quelle misure straordinarie che consentiranno alla Sardegna di riagganciare la ripresa». Ecco i numeri del rendiconto relativo all’esercizio 2020 approvato nell’ultima seduta di Giunta: dai 553 milioni del 2019 si è passati ai 200 circa del 2020 (contro la situazione debitoria pari a oltre 1 miliardo registrata nel 2018). Ripianato il disavanzo della Sanità di 61 milioni.

«Dati che – per il presidente Christian Solinas – confermano l’imponente azione di risanamento fin qui realizzata. Abbiamo lavorato con determinazione per arrivare al riequilibrio dei conti nonostante le difficoltà legate alla pandemia. All’azzeramento dei debiti è corrisposta una migliore efficienza dal punto di vista di impiego delle risorse». L’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino aggiunge che «abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati e siamo convinti di chiudere il 2021 col debito completamente azzerato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il testo che sta preparando la maggioranza servirà solo a soddisfare il bisogno dei consiglieri di dare risposte ai territori in vista della prossima campagna elettorale