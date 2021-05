Bilancio, i conti non tornano più 

Un milione di euro di debiti fuori bilancio, e oltre 8 milioni da versare per chiudere l’annoso contenzioso sugli espropri di Sant’Anastasia. Sono alcuni dei numeri sui conti disastrosi del Comune, ereditati dalla precedente amministrazione e contenuti nel rendiconto di gestione del 2020 approvato in Consiglio. Debiti che di fatto dimezzano il tesoretto di 10 milioni di euro di avanzo a disposizione nel bilancio comunale. «Un disastro creato da Delunas», attacca il centrosinistra. «La situazione non è delle migliori, i problemi sono tanti ma stiamo lavorando per affrontarli e risolverli tutti», il commento del sindaco Graziano Milia.

La vertenza

A complicare la situazione c’è il debito di Sant’Anastasia: decine di espropri ancora da liquidare e altrettanti privati che attendono da ormai 18 anni quanto dovuto per la cessione dei propri terreni al Comune nel piano di zona al confine con Margine Rosso. «Mentre il tempo passava il tassametro ha continuato a girare, dal 2003 in poi, e questo è il risultato», ha sottolineato il sindaco Milia durante il dibattito in Comune. «Un contenzioso che costerà alle casse comunali più di 8 milioni di euro», ha aggiunto il vice sindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «Tre milioni e mezzo li abbiamo, gli altri 5 siamo costretti a prenderli dall’avanzo di amministrazione che da 10 milioni passa quindi alla metà».

Ma non è l’unico problema emerso dall’analisi del documento contabile comunale. «Gli stessi revisori dei conti ci fanno notare il problema dei debiti fuori bilancio, 1 milione di euro circa», ha precisato Sanna, «dobbiamo frenare questa tendenza. Così come abbiamo un livello di autonomia finanziaria basso: passato dal 48,60 per cento del 2018 al 40,58 dello scorso anno». Cresce anche il fondo vincolato per far fronte a tasse comunali non versate e altri crediti che il Municipio non riesce a recuperare da anni: lievitato a oltre 80 milioni». L’unica cosa positiva l’approvazione del rendiconto nei tempi. «Non succedeva dal 2013», ha ricordato Sanna, «questo ci consentirà di iniziare a spendere e investire per la rinascita della città». Il consuntivo ha incassato i voti di tutta la maggioranza. «Conosciamo bene i gravi problemi della nostra città, ma votare il documento significa poter spendere le risorse disponibili e iniziare il percorso di ripartenza», ha detto Valeria Piras di Rinascita.

L’attacco di Piludu

Polemico il centrosinistra. «È il risultato del disastro creato dall’ex sindaco Delunas», l’attacco di Francesco Piludu, Cambiamo Quartu. «Negli anni non si sono utilizzate le risorse, non c’era programmazione: per questo il nostro voto sarà contrario, con la speranza che la nuova amministrazione abbia il coraggio di percorrere strade diverse».

La votazione di fatto ha diviso il centrodestra: Martino Sarritzu, di Quartu Nuova, e Lucio Torru, del Psd’Az, hanno votato a favore: «Siamo stati nella maggioranza che ha prodotto questo bilancio, per coerenza non possiamo votare contro adesso». Il resto dei sardisti e del centrodestra ha bocciato il documento contabile: «Con l’auspicio che ora si lavori per migliorare davvero la città, noi ci siamo», ha precisato il capogruppo dei sardisti Tonio Pani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

È il risultato del disastro creato dall’ex sindaco Delunas. Negli anni non si sono utilizzate le risorse, non c’era programmazione: per questo il nostro voto sarà contrario, con la speranza che la nuova amministrazione abbia il coraggio di percorrere strade diverse