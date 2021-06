Bilancio, fuoco amico sulla Giunta 

«Non mi sento una primadonna e tantomeno un maestro. Dico solo quello che penso in maniera schietta, capisco che possa non piacere a qualcuno». Angelo Angioi replica così alle accuse al vetriolo del leader cittadino di Fortza Paris Mauro Solinas che, alla vigilia dell’approvazione del Rendiconto 2020 aveva parlato di malumori in Giunta causati dall’atteggiamento dell’assessore al Bilancio. E intanto dal Consiglio comunale è arrivato il via libera al documento.

I malumori

«Tensioni a causa mia? - si interroga Angioi - Non mi pare, ho un ottimo rapporto con tutti i miei colleghi». Che qualche divergenza nel centrodestra ci sia, però, è apparso evidente anche nell’ultima seduta del Consiglio. Quattro lunghe ore di dibattito durante le quali, in qualche frangente, il confine tra maggioranza e opposizione è diventato molto sottile, con critiche bipartisan al governo. Il via libera al documento contabile è arrivato con quindici voti favorevoli, ma il sindaco Lutzu ha dovuto incassare più di un colpo dai suoi stessi alleati. «Sono giorni che ci chiediamo a chi e a che cosa serve un intervento di questo genere. Perché attaccare la maggioranza? - ha dichiarato Davide Tatti, capogruppo di Fp, in riferimento alle critiche di Angioi sulla gestione passata delle finanze comunali - Come gruppo ci siamo sempre sentiti responsabili verso l’amministrazione e vicini al sindaco. Continueremo ad esserlo, se vi sarà lealtà, fino alla fine del mandato». L’esponente di Fratelli d’Italia ha provato a chiarire le sue parole «estrapolate da un contesto in cui assumevano un significato diverso. Ciò che dispiace è che un obiettivo importante come il rendiconto venga offuscato dalle polemiche». Sorpreso e dispiaciuto dall’affondo di Fp, il primo cittadino. «Tra un anno andremo a elezioni, credo che ce ne siamo accorti dal dibattito odierno - ha replicato Andrea Lutzu - Credevo avessimo chiarito, evidentemente mi sbagliavo. Cercheremo di risolvere i problemi ma non mi piace essere preso per la giacca».

Le critiche

Scintille anche all’interno del partito del sindaco. Se il capogruppo Peppi Puddu ha difeso a spada tratta l’esecutivo, il collega Antonio Iatalese non ha lesinato pesanti frecciate. «Durante il periodo di pandemia abbiamo garantito servizi essenziali come l’asilo, la mensa, le ludoteche - ha affermato - Detto questo è necessario un cambio di passo della Giunta». L’elenco delle cose da perfezionare è lungo, a cominciare dai numerosi bandi, andati deserti perché impraticabili o i regolamenti sui dehors. Infine una bociatura unanime è arrivata dalla minoranza. Molti proclami e pochi fatti per l’indipendente Francesco Federico che ha bollato la Giunta come la più pigra degli ultimi anni. «Si è portata avanti solo la normale amministrazione - ha detto Efisio Sanna (Pd) - e sulla sanità neppure una parola». Per Andrea Riccio Progres) «nessun progetto per valorizzare la città».

