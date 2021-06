Bilancio e rimpasto Il luglio rovente della maggioranza 

Si allungano i tempi della variazione di bilancio da 150 milioni di euro destinati a ristori, sanità, trasporti e ai territori dell’Isola. La norma finanziaria rientrerà in un provvedimento omnibus che però dovrebbe bypassare la Giunta, per entrare direttamente in Consiglio regionale sotto forma di proposta di legge con le firme di tutti i capigruppo di maggioranza.

Tempi

Questo significa che si cercherà la massima condivisione sulle disposizioni, comprese quelle extra finanziarie: i correttivi alla riforma della sanità concordati con il Governo per evitare l’impugnazione della legge, alcune norme del disegno di legge 101 sul ripristino dei Cda nelle partecipate della Regione, forse disposizioni sulle due leggi impugnate di recente dal Governo, il Piano casa e la riforma degli enti locali.

Soprattutto se dovessero trovare spazio le norme sui Cda, trascorreranno dei giorni prima che il testo possa arrivare in Aula. E adesso, la speranza in maggioranza è che si riesca a tagliare il traguardo entro luglio.

Spoil system e rimpasto

Non sarà un mese facile perché, nel frattempo, sono in corso e non si fermeranno le trattative per il rimpasto annunciato dal presidente della Regione proprio per dopo la variazione di Bilancio. Soprattutto, crescono le pressioni da parte di chi chiede una “giusta” rappresentanza sulla base dei numeri in Consiglio regionale. Inoltre, entro il 22 luglio Christian Solinas dovrà aver attuato lo spoil system interno come previsto dalla legge sugli staff in vigore dal 23 giugno. Un centinaio di posti tra direttori generali, componenti degli uffici di gabinetto e dell’ufficio stampa della Regione sono in bilico. Compresi quelli di chi prese parte al pranzo “proibito” di Sardara l’8 aprile scorso. Sinora ha pagato un prezzo solo il dg di Forestas Giuliano Patteri, ma dalle indiscrezioni pare che il governatore non intenda fare sconti a nessuno.

Incastro e proroga

Dopo il 22 luglio, invece, Solinas avrà tutta la libertà per pensare ai nuovi “pesanti” incarichi che derivano dalla riorganizzazione della presidenza. Si aprirà, insomma, la corsa alle posizioni del segretario generale e dei tre capi dipartimento. Quattro nomine che potrebbero avere effetti sul rimpasto, fino a renderlo forse non necessario.

Sinora le interlocuzioni ruotano attorno all’esigenza di compensare il giusto ruolo nell’esecutivo dell’Udc che esprime un solo assessore a fronte di sette consiglieri regionali, quanto quelli della Lega. I centristi non hanno mai nascosto di puntare a cambi significativi nella gestione della sanità a livello di Ats, e d’altra parte lo stesso Giorgio Oppi di recente ha precisato di non aver chiesto alcun posto in Giunta. Sarebbe funzionale – sono gli ultimi rumors - uno spostamento dell’attuale commissario straordinario di Ats, Massimo Temussi, al ruolo di segretario generale della Regione. Questo però potrebbe succedere solo dopo l’estate. Ieri in tarda serata, infatti, la Giunta ha prorogato di sessanta giorni tutti i commissari delle Asl in scadenza. Temussi compreso.

150

milioni

di euro: è l’entità delle risorse che l’assestamento di bilancio dovrebbe destinare alla sanità, ai trasporti, ai territori e ai ristori per le categorie colpite dalla crisi dovuta alla pandemia