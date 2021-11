Bilancio, colombacci e polemiche 

Il Consiglio comunale di Villacidro ha approvato il bilancio consolidato 2020, nonostante il parere negativo dell'organo di revisione, nel corso di una seduta in cui ha trovato spazio anche il dibattito sul video che immortalava la cattura di centinai di colombacci da parte di una compagnia di caccia: chieste (e respinte) le dimissioni dell’assessora alla Transizione ecologica, Loredana Porcu.

Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è un documento contabile in cui il Comune aggrega i dati del proprio bilancio con quelli delle società controllate e partecipate: nel caso di Villacidro, Consorzio industriale, Villaservice, Scuola civica di musica, Fondazione Dessì, Gal Linas Campidano e Fondazione cammino minerario di Santa Barbara. Ieri sera si è svolta la prima seduta effettivamente operativa del nuovo Consiglio comunale dopo quella dell'insediamento, conclusa con l'approvazione del bilancio. Un atto che si trascina la questione non risolta degli accantonamenti per la gestione del post discarica, pretesi dal consorzio industriale e non riconosciuti da Villaservice. Una situazione annosa, che per tutta la durata dell'amministrazione Cabriolu aveva visto il gruppo di Sollai, assieme al resto delle minoranze, votare contro le approvazioni dei bilanci condizionati da questi elementi. Questi aspetti, oltre a un altro contenzioso in atto tra Villaservice e Abbanoa non hanno consentito di elidere le partite tra i vari enti, motivazione che sta alla base del parere non positivo espresso dall’organo revisore.

Cabriolu contro Sollai

Marta Cabriolu si è permessa una stoccata in Aula nei confronti del suo successore: «Mi fa piacere che il sindaco abbia raggiunto la consapevolezza della necessità di approvare il bilancio nonostante in passato la pensasse diversamente». Non è mancata la replica di Sollai: «Approviamo un atto di una gestione non nostra assumendoci anche responsabilità non proprie».