Bilancio, 17 milioni da spendere 

Priorità per strade, impianti sportivi, cimitero, attività produttive, edifici comunali e scuole. Via libera alla maxi variazione di bilancio da 17 milioni di euro, varata dalla Giunta e approvata durante l’ultima riunione del Consiglio comunale.

Astenuto il centrodestra: «Interventi importanti, ma la Giunta non ha tenuto conto delle nostre proposte». Mentre il centrosinistra ha deciso di non partecipare al voto. «Daremo spazio alle iniziative delle forze politiche di minoranza nelle future scelte strategiche per la città», ha assicurato il sindaco Graziano Milia. «Ora è necessario iniziare con interventi e progetti realizzabili entro la fine dell’anno».

Il tesoretto

Nel tesoretto da investire c’è anche parte dell’avanzo di bilancio approvato con il rendiconto di gestione: quel che resta dei 10 milioni di euro, di fatto dimezzati a causa del contenzioso sugli espropri di Sant’Anastasia. Oltre a ulteriori risorse comunali liberate dalla Giunta per affrontare una serie di emergenze. «Una manovra complessiva da 17 milioni di euro», ha annunciato il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio, «che ci consentirà di iniziare a dare risposte ad alcune problematiche presenti in città». Uno degli importi più alti - 2 milioni di euro - è destinato alla riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi, per il secondo lotto degli interventi stradali partiti di recente. «Un milione sarà utilizzato per l’ampliamento del cimitero», ha detto Sanna, «un milione e mezzo per la sistemazione degli edifici comunali, dal Municipio alla sede della caserma dei carabinieri di Flumini».

Impianti, scuole, imprese

Fra le priorità ci sono gli impianti sportivi comunali, in gran parte inagibili, ai quali l’amministrazione dedica 800mila euro. Altri 476mila serviranno per interventi nelle scuole cittadine, 200mila per il piano urbanistico comunale, 100mila per il potenziamento del personale nell’ufficio condono. E ancora: mezzo milione come sostegno alle attività produttive danneggiate dall’emergenza Covid, dalle agevolazioni Tari all’esenzione del canone per il suolo pubblico.

Le minoranze

Via libera senza i voti del centrodestra, critico sul mancato coinvolgimento nella definizione della maxi variazione di bilancio. «Le proposte della Giunta sono interessanti, ma in questa variazione i nostri suggerimenti non sono stati presi in considerazione», ha sottolineato il leader del centrodestra Christian Stevelli. «Auspichiamo che quest’apertura più volte annunciata dalla maggioranza si concretizzi a breve». Il centrosinistra, rappresentato dal capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu, non ha partecipato alla votazione. «Avremmo voluto incidere portando le istanze che i cittadini mi segnalano quotidianamente, ma questo non è stato possibile», ha detto Piludu.

Compatta la maggioranza. «Queste sono le basi per una ripartenza», ha precisato Valeria Piras, Rinascita. «All’interno della manovra ci sono anche proposte che nascono da argomenti portati in Consiglio dalle forze di minoranza, con le quali vogliamo dialogare per il bene della città».

