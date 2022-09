Bike sharing, attivate le postazioni 

Ma nei prossimi giorni il servizio sarà attivato. Lo confermano i vertici della Città metropolitana: «Le stazioni di bike sharing sono state ripristinate», assicurano dall’ente, «a breve le biciclette potranno essere utilizzate». Con modalità e condizioni che saranno comunicate a breve, comprese le tariffe per il noleggio. Per ora c’è solo l’offerta che compare nel pannello della stazione di San Lussorio: mezz’ora di noleggio gratis, ma solo per gli abbonati, con una serie di indicazioni per scaricare l’applicazione Bicincittà sullo smartphone e avere la smart card necessaria per il noleggio in sharing.

A bloccare l’iter sinora sarebbe stato un contenzioso con l’impresa che si stava occupando dell’allaccio delle colonnine di ricarica, nato a causa di alcune inadempienze riscontrate dalla Città metropolitana. Problema che in questi anni ha stoppato il bike sharing a Selargius così come in altri centri dell’hinterland, da Monserrato ad Assemini, sino ad Elmas.

Le prime cinque biciclette sono comparse nei giorni scorsi nella stazione di via delle Begonie, una novità che non è passata inosservata dopo anni di attesa. Il bike sharing decolla finalmente a Selargius, lì dove le colonnine erano state installate oltre dieci anni fa ma - da allora - senza le due ruote a disposizione per il noleggio, causa intoppi burocratici e contenziosi fra la Città metropolitana con la società a suo tempo vincitrice dell’appalto.

Le prime cinque biciclette sono comparse nei giorni scorsi nella stazione di via delle Begonie, una novità che non è passata inosservata dopo anni di attesa. Il bike sharing decolla finalmente a Selargius, lì dove le colonnine erano state installate oltre dieci anni fa ma - da allora - senza le due ruote a disposizione per il noleggio, causa intoppi burocratici e contenziosi fra la Città metropolitana con la società a suo tempo vincitrice dell’appalto.

Attesa lunghissima

A bloccare l’iter sinora sarebbe stato un contenzioso con l’impresa che si stava occupando dell’allaccio delle colonnine di ricarica, nato a causa di alcune inadempienze riscontrate dalla Città metropolitana. Problema che in questi anni ha stoppato il bike sharing a Selargius così come in altri centri dell’hinterland, da Monserrato ad Assemini, sino ad Elmas.

Ma nei prossimi giorni il servizio sarà attivato. Lo confermano i vertici della Città metropolitana: «Le stazioni di bike sharing sono state ripristinate», assicurano dall’ente, «a breve le biciclette potranno essere utilizzate». Con modalità e condizioni che saranno comunicate a breve, comprese le tariffe per il noleggio. Per ora c’è solo l’offerta che compare nel pannello della stazione di San Lussorio: mezz’ora di noleggio gratis, ma solo per gli abbonati, con una serie di indicazioni per scaricare l’applicazione Bicincittà sullo smartphone e avere la smart card necessaria per il noleggio in sharing.

Dove saranno

Dopo oltre dieci anni c’è quindi la svolta. Con una nuova società incaricata per l’installazione delle due ruote e la gestione del servizio. Si parte da via delle Begonie, a due passi da scuole e parco di San Lussorio, dove le bici sono state già posizionate. Un incentivo in più verso la mobilità sostenibile in città per chi frequenta il parco, ma anche per insegnanti e genitori degli alunni dell’istituto scolastico di via delle Begonie. Fra qualche giorno - assicurano dalla Città metropolitana - le biciclette arriveranno anche davanti al Municipio, in piazza Cellarium, scelta come seconda stazione in città.

Il sindaco

Soddisfatto il primo cittadino. «Dopo tanti anni di attesa finalmente anche Selargius entra ufficialmente nel circuito del bike sharing», annuncia Gigi Concu. «Per ora le biciclette presenti nel territorio dovranno essere riportate qui ma l’obiettivo è porre le condizioni per creare una mobilità sostenibile che vada a collegare tutti i Comuni della Città metropolitana consentendo di lasciare il mezzo anche nelle postazioni di altri territori, e andando così a offrire un’alternativa all’auto per gli spostamenti all’interno area vasta. Una scommessa sulla mobilità sostenibile in cui la nostra amministrazione crede fortemente», aggiunge, «e che grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del Pnrr ci vedrà realizzare sei chilometri di percorsi ciclabili a doppio senso e senza interruzioni che collegheranno la fermata di via delle Camelie a Is Pontis Paris». Il riferimento è ai 2 milioni e mezzo di euro ottenuti di recente, «in attesa di una continuità ciclabile fra tutti i Comuni dell’hinterland».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata