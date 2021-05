Bielorussia, l’Ue pensa alle sanzioni 

Minsk. L'onda lunga del caso del volo Ryanair dirottato a Minsk comincia ad aver i suoi primi effetti politici, specie dopo la reazione del Consiglio Ue con le misure di limitazione ai voli da e per la Bielorussia (inclusa la no-fly zone per le aviolinee europee) e la promessa di nuove sanzioni. Il presidente dittatore Alexander Lukashenko ha reagito, difendendo le sue azioni, definite “legittime”, e incaricando il governo di stilare un pacchetto di contromisure, compreso un embargo alle merci europee, anche “in transito”.

Nuove proteste

L'opposizione sente invece che è giunto il momento di alzare la posta in gioco e ha promesso una nuova ondata di proteste. Con l'arrivo della bella stagione, insomma, la Bielorussia potrebbe tornare a vedere le manifestazioni dell'anno scorso, quando nel Paese stretto fra Russia ed Europa si respirava aria di libertà. Il condizionale è d'obbligo perché, in questi 10 mesi, Lukashenko ha stretto il cappio intorno ad ogni forma di dissenso, varando leggi draconiane che promettono la galera, di fatto, a chiunque scenda in piazza, giornalisti compresi.

L’opposizione

Le sigle dell'opposizione, tutte strette intorno all'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaya, hanno però promesso battaglia, anche promettendo «il rafforzamento della struttura del movimento di guerriglia, poiché Lukashenko, con l'arresto dell'oppositore Roman Protasevich e il dirottamento del volo Ryanair, ha trasformato la Bielorussia in un buco nero sulla mappa del mondo». Aggiungendo: «Il regime è sull'orlo dell'isolamento totale, come mai prima d'ora». Un riferimento alle azioni promesse da Usa e Ue, ma non solo.

Il presidente

L'ultimo dittatore d'Europa ha ribadito la sua linea di aver deciso il dirottamento del volo sulla base della minaccia di attentato «arrivata dalla Svizzera» e ha smentito che il caccia inviato ad affiancare l'aereo Ryanair lo abbia «forzato all'atterraggio». L'Occidente, ha ribadito, «vuole destabilizzare la Bielorussia per poi passare alla “fraterna” Russia, ed è per questo che tocca mantenere salda la posizione». Lukashenko ha poi detto che Protasevich era «un mercenario, con esperienza di combattimento nel Donbass, probabilmente al soldo di qualche servizio segreto»..

La spiegazione

«Era sulla lista dei ricercati per terrorismo, arrestarlo era un nostro diritto», ha tagliato corto. Se l'Occidente spinge, Mosca spalanca le braccia. Il Cremlino ha fatto sapere di «non aver motivo per non credere alla versione di Minsk e che Usa e Ue non paiono interessati a conoscere davvero i fatti attraverso un'indagine imparziale». Lukashenko domani sarà a Sochi da Vladimir Putin, dove, a quanto pare, si parlerà principalmente di economia. Ma tutti sanno che il Cremlino vorrebbe stringere sempre di più l'integrazione prevista dal Trattato dell'Unione fino ad una annessione de facto.

«L'oppositore Roman Protasevich e i suoi complici hanno tramato un massacro e un colpo di stato sanguinoso in Bielorussia. Un estremista con la sua complice. Lasciamo che i suoi padroni occidentali rispondano a questa domanda: per quali servizi segreti lavorava questo individuo?», ha detto Alexander Lukashenko