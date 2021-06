Biden sanziona Mosca a sorpresa 

WASHINGTON. Joe Biden non fa sconti sui diritti umani e sfida Vladimir Putin con nuove sanzioni, rischiando di compromettere il disgelo iniziato cinque giorni fa con il vertice di Ginevra. «Abbiamo già sanzionato la Russia per l’avvelenamento di Alexei Navalny, e non l’abbiamo fatto da soli ma radunando i nostri alleati in uno sforzo collettivo per punire l’uso di un agente chimico contro un suo cittadino sul suolo russo», ha spiegato alla Cnn il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, ricordando le prime sanzioni russe dell’amministrazioni Biden (insieme alla Ue) del 2 marzo scorso sette alti dirigenti di Mosca, compreso il capo dei servizi segreti Fsb. «Ora stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni da applicare a questa vicenda», ha detto senza entrare nei dettagli.

Ritorna l’ambasciatore

Una mossa inaspettata, arrivata mentre l’ambasciatore russo Anatoli Antonov era in volo per tornare a Washington auspicando con «ottimismo» un «lavoro costruttivo per costruire relazioni eque e pragmatiche». Il suo ritorno, insieme a quello del collega americano John Sullivan a Mosca dopo mesi di allontanamento di entrambi, è uno dei pochi passi concordati al summit dai due leader in segno di distensione, per riavviare il dialogo.

La provocazione

Alla vigilia del faccia a faccia, Biden aveva detto che l’eventuale morte dell’oppositore, di cui chiede la liberazione, «sarebbe una tragedia» e «non farebbe che deteriorare le relazioni di Mosca col mondo. E con me». Ma dopo il vertice Putin era stato provocatorio, affermando che Navalny aveva «deliberatamente» violato la legge per farsi arrestare e paragonando le proteste pacifiche dei democratici russi con l’assalto degii ultras di Trump al Congresso. E all’indomani il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov aveva detto che a Navalny potrebbe essere permesso di andare negli Usa solo «se si scoprisse improvvisamente che è un cittadino americano e lavora per i servizi segreti» di quel Paese, «o meglio, se verrà confermato ufficialmente dagli americani». Ora si tratta di vedere quale sarà la reazione di Putin alle nuove sanzioni.

Navalni, perseguito più volte, a gennaio fu arrestato appena rimise piede in Russia dalla Germania, dove era stato curato dall’avvelenamento con agente nervino, marchio dei servizi russi.

