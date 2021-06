Biden-Putin, prime prove di disgelo 

Ginevra. Nessun reset, nessuna svolta nel primo vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin. Ma nella biblioteca di Villa La Grange a Ginevra è cominciato almeno il disgelo, è stata stabilita una linea di dialogo e concordato un inizio di collaborazione: dal ritorno dei rispettivi ambasciatori alle consultazioni contro i cyber attacchi sino all'avvio di negoziati sul disarmo. Con tanto di dichiarazione comune sulla stabilità nucleare volta a scongiurare una guerra atomica. Resta invece un abisso sui diritti umani, su cui lo zar non accetta lezioni.

Stretta di mano

Prima del summit i due leader, davanti al presidente svizzero Guy Parmelin che faceva gli onori di casa, si sono stretti la mano per la photo opportunity e si sono guardati negli occhi, anche se il leader del Cremlino ha distolto subito lo sguardo verso i fotografi. Poi all'interno hanno assistito divertiti alla zuffa dei reporter e si sono scambiati i primi convenevoli per rompere il ghiaccio e dare il la all'evento. «Spero che i nostri colloqui siano produttivi», ha esordito il presidente russo. «È sempre meglio incontrarsi faccia a faccia», gli ha replicato il commander in chief, decisamente più rilassato rispetto a un Putin teso e contratto. Poi è calato il sipario per quattro ore, prima per un bilaterale ristretto di un'ora e mezza alla presenza dei rispettivi ministri degli esteri, quindi per un incontro allargato ad un manipolo di consiglieri.

Responsabilità comune

Il summit è finito prima del previsto suscitando il timore che fosse fallito. Ma le due successive conferenze stampa separate hanno alimentato un moderato ottimismo, con il riconoscimento di una "responsabilità comune globale" e della necessità di dialogare, anche quando non si è d'accordo. «I colloqui sono stati molto costruttivi, non c'è alcun genere di ostilità tra noi», le prime parole di Putin, che ha ottenuto quel che voleva: il riconoscimento e il rispetto per la Russia nell'arena internazionale. «Biden è uno statista molto esperto, equilibrato, ha valori morali, abbiamo trovato un linguaggio comune», ha aggiunto. Quindi ha indicato i terreni di collaborazione: il ritorno degli ambasciatori, l'inizio di consultazioni per il nuovo Start e sui cyber attacchi.

Collaborazione

Anche il presidente Usa ha condiviso in conferenza stampa le prospettive di collaborazione con Mosca, ricordando che «un'altra Guerra Fredda non sarebbe nell'interesse di nessuno». «Sono venuto a fare quello che dovevo con l'obiettivo di avere relazioni stabili e prevedibili: l'incontro è stato buono, c'è una genuina prospettiva di migliorare significativamente le relazioni fra Stati Uniti e Russia», ha detto. «La mia agenda non è contro la Russia, ma per gli americani», ha assicurato. Biden ha ammonito che continuerà a sollevare la questione dei diritti umani «perchè sono nel nostro Dna», e che gli Usa risponderanno ad azioni ostili russe, come le interferenze nelle elezioni o gli hackeraggi.

«Gli Stati Uniti sostengono organizzazioni che cercano di contenere la Russia - ha detto il presidente russo Vladimir Putin – ma chiediamoci: se la Russia è un nemico allora quali sono le organizzazioni che gli Usa sosterranno in Russia? Penso che non siano quelle che rafforzano la Federazione Russa ma sono quelle che la contengono».