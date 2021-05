Biden, maxi manovra da seimila miliardi 

WASHINGTON. Joe Biden mette sul piatto una manovra da 6mila miliardi di dollari pronta a entrare nella storia, con una spesa pubblica federale mai così elevata dai tempi della Seconda guerra mondiale. Un bilancio monstre che per il presidente Usa deve servire non solo a tirare fuori l'America dalle sabbie mobili della crisi, ma a combattere il rischio reale di un declino economico e sociale. E a ricostruire da cima a fondo un Paese che vuole mantenere la sua leadership mondiale e vincere la corsa per la competizione con la Cina.

Al passo coi tempi

«Una manovra al passo coi tempi», l'ha definita il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen. Una spesa che per l'ex numero uno della Federal Reserve è stagnante da almeno un decennio, e assolutamente insufficiente ad affrontare le sfide odierne, soprattutto dopo le ferite inferte da una pandemia globale senza precedenti nell'era moderna: «Non possiamo continuare ad agire come se fossimo nel 2010». Se si vuole una svolta bisogna agire con coraggio, l'appello rivolto ai repubblicani già sul piede di guerra.

Prima finanziaria

Le differenze con Donald Trump sono enormi. A partire dalla copertura finanziaria prevista: quell'aumento delle tasse per le grandi società e gli americani più ricchi. L’obiettivo è di rastrellare tante entrate fiscali come ai tempi di Bill Clinton, rafforzando la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Soldi con cui Biden intende portare avanti il suo American Jobs Plan da oltre 4mila miliardi di dollari, le cui due gambe sono il piano per l'ammodernamento delle infrastrutture e quello per le famiglie. Dunque investimenti per strade, ponti, reti idriche, banda larga, auto elettriche, ricerca. Ma anche asili, scuole, sanità, assistenza sociale, congedi parentali o per malattia retribuiti a livello nazionale. Continueranno ad aumentare anche le spese del Pentagono, ma ad un ritmo inferiore rispetto al passato. Ma con un aumento del deficit federale che arriverà a 1.800 miliardi di dollari nel 2022.

