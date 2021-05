Biden: due Stati, l’unica soluzione 

La risposta alla guerra e alla crisi è la “Soluzione a due Stati”. Mentre tra Gaza e Israele la tregua regge, il presidente Joe Biden rovescia la politica del suo predecessore Donald Trump e riafferma una linea appannata da tempo e fa parlare il segretario di stato Antony Blinken con Abu Mazen. «C'è bisogno - ha detto con chiarezza Biden sperando che la tregua regga - di una Soluzione a due stati».

Corollario fermo

Una politica che si poggia su un corollario fermo, precisato dallo stesso Biden: «Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace». Per questo nella regione è in arrivo Blinken che mercoledì sarà in Israele per colloqui con il premier Benyamin Netanyahu e giovedì andrà a Ramallah per incontrare il presidente Abu Mazen. Dopo il gelo sotto l'amministrazione Trump, questa è la prima volta di un incontro di persona ad alto livello tra un esponente Usa e il leader palestinese. Nel colloquio con Abu Mazen, venerdì sera, è stato discusso il cessate il fuoco fra Israele e Hamas e le misure per mantenerlo.

L’incontro

Ieri Abu Mazen ha visto a Ramallah la delegazione di sicurezza egiziana che è stata a Gaza dove ha incontrato i dirigenti di Hamas. Durante l'incontro - ha riferito l'agenzia Wafa - le parti hanno discusso «gli sviluppi collegati al cessate il fuoco nella Striscia, a Gerusalemme e in Cisgiordania, così come il coordinamento degli sforzi per la ricostruzione di Gaza». Secondo Ynet il ministro degli esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha avuto un colloquio telefonico con la sua controparte al Cairo Sameh Shukry. L'obiettivo è quello più volte evidenziato: rafforzare il cessate il fuoco che ha messo fine alle armi ma non ha affrontato alcuno dei problemi politici sul piatto. Ynet ha citato un comunicato del ministero degli esteri egiziano secondo cui Asheknazi e Shukry «hanno concordato sull'importanza del coordinamento tra le due nazioni, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) e partner internazionali per assicurare i canali di comunicazione per raggiungere la pace».

Preoccupazioni

A quanto appare, quello che preoccupa è che la tregua si sfaldi. Il quotidiano Haaretz ha riportato, a proposito di questa evenienza, la raccomandazione dell'esercito israeliano alla leadership politica. Se il cessate il fuoco sarà violato da una delle fazioni palestinesi della Striscia, occorre «una forte risposta militare». Lo stesso premier Benyamin Netanyahu ha avvisato che Israele «non tollererà più un lancio di razzi anche sporadico dalla Striscia». Dalla Striscia - va ricordato - si sono abbattuti su Israele oltre 4.000 razzi nella tornata militare appena finita. A Gaza si cerca una nuova normalità e i funzionari governativi da domani torneranno al lavoro, ma c'è ancora molto da fare. Intanto secondo alcune foto pubblicate sui social, è riapparso per la prima volta in pubblico dall'inizio delle ostilità il leader di Hamas Yahya Sinwar.

Bilancio aggiornato

Il ministero della sanità ha diffuso il nuovo bilancio delle vittime salite a 248, inclusi 66 minori, e oltre 1.900 feriti. Nonostante siano passati circa 130 camion di aiuti, manca ancora quasi tutto. Il Commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini - entrato nell'enclave palestinese con una delegazione dell'Oms - ha detto che la sua organizzazione «ha bisogno di 38 milioni di dollari per l'immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di Gaza."I rifugiati palestinesi a Gaza - ha aggiunto - si sentono disperati, disperati, abbandonati e arrabbiati».

