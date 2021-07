Biden attacca i social sui vaccini 

NEW YORK. La disinformazione sui vaccini che circola sui social, inclusa Facebook, «sta uccidendo molte persone». Joe Biden attacca Big Tech che, a suo avviso, non fa abbastanza per combattere le informazioni false e fuorvianti che circolano sulle sue piattaforme. L'accusa mostra chiaramente la frustrazione del presidente americano di fronte a una campagna vaccinale al rallentatore e al nuovo balzo dei contagi. Solo nelle ultime ore i nuovi casi sono quasi triplicati rispetto al giorno precedente, con la variante Delta che dilaga fra i non vaccinati e mette a rischio gli sforzi compiuti finora dall'amministrazione.

La replica

All'affondo di Biden Facebook risponde in modo duro: «Non saremo distratti da accuse che non sono sostenute da fatti. Più di 3,3 milioni di americani hanno usato i nostri strumenti messi a disposizione per accedere alle informazioni su dove e come vaccinarsi. I fatti dicono che Facebook sta aiutando a salvare vite», dice un portavoce del social. La Casa Bianca ammette che Facebook ha «preso delle misure per fermare la disinformazione sui vaccini». Ma, insiste, «ci sono altre azioni che potrebbero essere prese». È evidente che si può fare altro, spiega la portavoce Jen Psaki citando i dati del rapporto di marzo del Countering Digital Hate, secondo il quale sono 12 le persone che producono il 65% della disinformazione sui vaccini anti Covid sulle piattaforme social.

Contatti regolari

In ogni caso Psaki sottolinea che l'amministrazione è in contatto regolare con Facebook. A essere molto preoccupate dalle informazioni scorrette sono le autorità sanitarie americane, che hanno lanciato l'allarme e chiesto alle piattaforme di promuovere dati e notizie accurate e combattere la disinformazione. Una richiesta questa che, insieme ai contatti fra la Casa Bianca e Facebook, fa gridare allo scandalo i repubblicani. Molti conservatori denunciano una “collusione” fra il governo e Big Tech, mentre altri parlano di tentativo di censura da parte dell'amministrazione. «Big Tech e il governo vogliono la stessa cosa: controllarvi. L'America è la terra della libertà», twitta il leader dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy, dando voce al malcontento fra i conservatori. I social e Facebook si ritrovano così di nuovo al centro di una tempesta di critiche da tutto lo spettro politico.

