Bici online, truffe in agguato 

Gli acquisti su internet sono sempre in aumento. Tra i prodotti preferiti le biciclette, soprattutto quelle usate e messe sul mercato a prezzi allettanti. Peccato però che talvolta molte di queste occasioni siano frutto di furti e affari poco chiari come emerso anche dalla recente indagine della Questura, che ha permesso di individuare una vendita di bici rubate e denunciare per ricettazione un uomo di Oristano. E dopo quella operazione iniziano a sorgere molti dubbi e timori tra gli acquirenti: diverse persone, temendo di essere state truffate, hanno presentato una denuncia a titolo puramente cautelativo.

I dubbi

Le indagini della squadra mobile stanno andando avanti anche in tal senso, anche se gli incauti acquisti rappresentano pur sempre un reato. «Quando nei siti specializzati vengono posti in vendita oggetti di valore a prezzi stracciati - aveva spiegato il capo della mobile Samuele Cabizzosu - ci possiamo trovare davanti ad un probabile oggetto rubato; bisogna sempre diffidare e stare attenti». Al momento dell’eventuale trattativa di acquisto, secondo il commissario è preferibile ottenere anche «pezze giustificative fattura, scontrino o eventuale garanzia - che dimostri una provenienza lecita dell’oggetto».

I dati

Come era emerso da una statistica ufficiosa, in città nel 2020 sarebbe stata rubata una bici ogni tre giorni. Solo una parte però è stata recuperata, la stragrande maggioranza delle due ruote sparisce nel nulla e ogni anno spariscono circa 300 bici. Uno dei canali preferiti dai ladri è a rete dove, grazie al volume delle transazioni, si riesce a piazzare e commerciare oggetti rubati. «Oggi più che mai occorre diffidare da internet - spiega Carlo Spano, responsabile provinciale della Federazione ciclistica - è preferibile rivolgersi a rivenditori ufficiali, almeno si è sicuri di non essere truffati. Al momento dell’acquisto il rivenditore consegna un certificato dove è registrato il numero di telaio e tutti gli estremi del rivenditore». Le richieste di biciclette sono eccessive in questo periodo e le fabbriche non riescono a garantire le consegne. «Se si vuole acquistare su internet occorre fare attenzione - spiega Carlo Spano – chiedere una ricevuta e i documenti della bicicletta. Se il pezzo è troppo basso, è meglio cercare altrove». Il responsabile della Federazione ciclistica suggerisce di legare le bici al palo oppure si può usare il tradizionale lucchetto. «L’estate è il periodo più propizio per farle sparire con le strade e le abitazioni deserte».

