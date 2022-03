Bici e monopattini per i dipendenti 

L’adesione, come detto, sarà volontaria. Sarebbe il caso di incentivare l’utilizzo di mezzi e seguire finalmente la linea della mobilità sostenibile per svolgere i compiti ordinari senza l’utilizzo delle auto. Per questo sono chiamati in causa anche i sindacati che potrebbero proporre in un accordo di secondo livello premi e riconoscimenti per i dipendenti virtuosi che utilizzano bici e monopattini.

Oggi scade la richiesta di manifestazione di interesse formulata dalla dirigenza dell’Autoreparto per l’assegnazione dei mezzi di trasporto ecologici e che consentiranno di tagliare molti spese. I mezzi sono stati ceduti dalla società che ha vinto la gara d’appalto al Comune con un finanziamento di circa 30 mila euro. In pratica ogni dirigente dei vari settori del Comune si vedrà assegnare una bici o un monopattino in relazione alle necessità. Per esempio, l’Ufficio tributi e l’Edilizia privata che hanno necessità di notificare atti o effettuare ispezioni potrebbero averne anche più di uno, mentre l’Anagrafe e la ragioneria, i cui dipendenti svolgono prevalentemente lavoro d’ufficio, potrebbero non richiederne.

I dipendenti comunali avranno a disposizione biciclette e monopattini per le esigenze di servizio. Circa 30 mezzi sono stati consegnati all’Autoreparto che ora dovrà assegnarle in funzione delle necessità dei vari servizi. L’utilizzo di bici e monopattini non è obbligatorio, ogni dipendente avrà la facoltà di utilizzarlo al posto della macchina di servizio, facendo risparmiare tempo prezioso, quindi denaro, e carburante (con il prezzo di benzina e gasolio ormai alle stelle) alle casse di Palazzo Bacaredda.

I dipendenti comunali avranno a disposizione biciclette e monopattini per le esigenze di servizio. Circa 30 mezzi sono stati consegnati all’Autoreparto che ora dovrà assegnarle in funzione delle necessità dei vari servizi. L’utilizzo di bici e monopattini non è obbligatorio, ogni dipendente avrà la facoltà di utilizzarlo al posto della macchina di servizio, facendo risparmiare tempo prezioso, quindi denaro, e carburante (con il prezzo di benzina e gasolio ormai alle stelle) alle casse di Palazzo Bacaredda.

In sella

Oggi scade la richiesta di manifestazione di interesse formulata dalla dirigenza dell’Autoreparto per l’assegnazione dei mezzi di trasporto ecologici e che consentiranno di tagliare molti spese. I mezzi sono stati ceduti dalla società che ha vinto la gara d’appalto al Comune con un finanziamento di circa 30 mila euro. In pratica ogni dirigente dei vari settori del Comune si vedrà assegnare una bici o un monopattino in relazione alle necessità. Per esempio, l’Ufficio tributi e l’Edilizia privata che hanno necessità di notificare atti o effettuare ispezioni potrebbero averne anche più di uno, mentre l’Anagrafe e la ragioneria, i cui dipendenti svolgono prevalentemente lavoro d’ufficio, potrebbero non richiederne.

La rivoluzione

L’adesione, come detto, sarà volontaria. Sarebbe il caso di incentivare l’utilizzo di mezzi e seguire finalmente la linea della mobilità sostenibile per svolgere i compiti ordinari senza l’utilizzo delle auto. Per questo sono chiamati in causa anche i sindacati che potrebbero proporre in un accordo di secondo livello premi e riconoscimenti per i dipendenti virtuosi che utilizzano bici e monopattini.

I mezzi acquistati dal Comune sono si ultima generazione. Le biciclette sono E-bike da 28” e 26” in base all’altezza del dipendente. Hanno il telaio in alluminio e un motore da 250W che consente un’autonomia di circa 90 chilometri e una velocità massima di 25 chilometri all’ora. Per ricaricare la batteria sono necessarie 4/5 ore.

I monopattini, invece, possono avere circa 50 chilometri di autonomia, distanza che può variare in relazione alle pendenze, allo stile di guida, alla velocità e al terreno. Le ruote sono da 10 pollici, mentre la velocità massima è di 25 chilometri orari.

L’assessore

«L'obiettivo è ridurre al minimo l'utilizzo di mezzi inquinanti e dare il buon esempio con la mobilità sostenibile, soprattutto per gli spostamenti brevi, senza aggravio per il traffico cittadino e per i parcheggi pubblici», afferma Alessandro Guarracino, assessore all’Innovazione tecnologica e all’ambiente. «Ovviamente nella consapevolezza che la modalità di utilizzo, dovrà essere rispettosa delle norme del codice della strada e del buon senso. Da non trascurare – conclude l’assessore – anche il risparmio in termini di costo del carburante per gli autoveicoli comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata