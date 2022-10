Bici a noleggio: pronte 20 postazioni 

Il bike sharing è una novità importante, visto che in città finora non c’era un servizio di questo genere. «È un progetto che parte dal lontano 2016», spiega il sindaco Tomaso Locci. «La nostra amministrazione aveva avviato delle interlocuzioni importanti con la Città Metropolitana per risolvere il problema del contenzioso in atto per l’utilizzo delle stazioni di bike sharing. La mia Giunta e io avevamo pensato, visto che sembrava non si potesse risolvere, di realizzare ulteriori stazioni, ma poi abbiamo valutato che forse non era il caso, perché eravamo ottimisti sull’esito delle interlocuzioni».

Il servizio, appena attivato, è denominato “Bikemet” ed è gestito dal Terzo settore Mobilità e Viario della Città Metropolitana di Cagliari. Le stazioni del nuovo servizio di bike sharing a Monserrato sono due: una, denominata “Monserrato Municipio”, è situata tra via San Lorenzo e via Carbonara: qui ci sono 9 postazioni. L’altra, “Monserrato Caracalla”, è stata invece allestita in via Caracalla, in prossimità di via degli Astri: qui di stalli ce ne sono 11. In entrambe c’è anche una postazione per la bicicletta elettrica.

È arrivato anche a Monserrato il servizio di bike sharing, uno degli strumenti di mobilità sostenibile che molte amministrazioni comunali hanno scelto di attivare per invogliare i cittadini a usare mezzi alternativi all'auto non inquinanti.

Progetto nato nel 2016

Il bike sharing è una novità importante, visto che in città finora non c’era un servizio di questo genere. «È un progetto che parte dal lontano 2016», spiega il sindaco Tomaso Locci. «La nostra amministrazione aveva avviato delle interlocuzioni importanti con la Città Metropolitana per risolvere il problema del contenzioso in atto per l’utilizzo delle stazioni di bike sharing. La mia Giunta e io avevamo pensato, visto che sembrava non si potesse risolvere, di realizzare ulteriori stazioni, ma poi abbiamo valutato che forse non era il caso, perché eravamo ottimisti sull’esito delle interlocuzioni».

Ipotesi auto e monopattini

Il contenzioso infatti alla fine è stato risolto. «Ringraziamo la Città Metropolitana che ha trovato la soluzione ad un problema che durava da diversi anni». Locci fa sapere che il bike sharing potrebbe non essere l’unica novità riguardante la mobilità sostenibile a Monserrato: «Oltre a queste, vorremmo mettere a disposizione dei nostri cittadini delle stazioni per il noleggio delle macchine e pensavamo anche di installare postazioni per i monopattini elettrici. Sono iniziative importanti per l’ambiente».

Già da subito, numerosi monserratini hanno cominciato a utilizzare le bici presenti nelle due stazioni. «Era ora», sospira Manuela Caddeo, una giovane che dice di essere amante della due ruote senza motore. «Non tutti possono permettersi di acquistarla, perché i prezzi non sono proprio accessibili. Il noleggio, invece, è uno strumento economico e fruibile da chiunque. Mi sono sempre chiesta come mai non si fosse mai attivato questo servizio anche qui a Monserrato». Dice che presto farà l’abbonamento. Francesco Olla ammette invece di muoversi in auto «per comodità, e anche un po’ per pigrizia», e tuttavia accoglie di buon grado la novità: «È giusto che siano a disposizione dei cittadini, ci sono persone che aspettavano questo tipo di servizio. Però sarebbe opportuno vigilare affinché si prevengano atti di vandalismo, poiché in altre città ogni tanto qualcuno distrugge qualche postazione».

Chi vorrà utilizzare la “bicicletta condivisa” invece della macchina, può da subito acquistare e gestire in completa autonomia il proprio abbonamento sull’applicazione e sul portale “Bicincitta” (www.bicincitta.com). Su questo sito è possibile anche consultare le modalità di funzionamento del servizio.

