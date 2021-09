Biblioteca, giallo sui contributi 

«Il Comune renda noti i contributi versati al Consorzio Satta dal 2015 al 2021». In attesa che la gestione passi dal Consorzio alla Fondazione, per la Biblioteca Satta sembra davvero non esserci pace. La polemica è quasi quotidiana. Questa volta sono i consiglieri del Partito democratico in Consiglio comunale a chieder conto, anzi i conti, in un’interrogazione rivolta al sindaco. Andrea Soddu risponde subito: «Il Comune ha versato quello che doveva, secondo la legge. C’è una sola cosa certa: la legge regionale, con l’emendamento firmato da Deriu e Saiu – sostiene Soddu – ha cancellato il contributo da 500 mila euro all’anno previsto dalla norma del 2018. Io ho fatto appello alla Regione perché ponga rimedio». Eppure, i consiglieri regionali, Saiu e Deriu, hanno sempre ribadito che l’istituzione della Fondazione, approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale, è una norma che permette alle istituzioni culturali di essere più forti con l’ingresso della Regione nella governance.

Chi paga?

I consiglieri comunali del centrosinistra puntano ancora una volta il dito contro il sindaco di Nuoro. Il contenuto dell’interrogazione presentata dagli esponenti del Pd, Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, e firmata anche dalla consigliera Lisetta Bidoni, appare chiaro: pretendere dalla Giunta comunale che si faccia chiarezza sui contributi che non risultano versati alla Satta. «Come da statuto del Consorzio, di cui è stato socio fino al 2021 – spiega il consigliere Carlo Prevosto – il Comune era tenuto a versare ben 293 mila euro all’anno. Si apprende, però, che il Consorzio vanterebbe un credito di ben 998 mila euro».

Il debito

A sollecitare il recupero delle somme, nelle scorse settimane, era stata direttamente la Regione. Ordine chiaro, contenuto in una lettera indirizzata al commissario del Consorzio Satta, Paolo Piquereddu: richiedere ai soci maggioritari, cioè Comune e Provincia di Nuoro, quel un milione e trecento mila euro mai arrivato. Una cifra, secondo la Regione, da ottenere subito e «anche coattivamente». Il caso dei fondi, insomma, si fa sempre più spinoso. «Questa situazione – precisa Natascia Demurtas – ha impedito il funzionamento della biblioteca, confermando il grave disinteresse dell’amministrazione per la cultura, come si era capito dal fatto che non fosse stata convocata la commissione Cultura per discutere del futuro della Satta». Da qui la richiesta al sindaco di «rendere noti i contributi versati dal 2015».

Il sindaco

Andrea Soddu replica a stretto giro: «Il Comune ha versato tutto quello che doveva in base alla legge. Tant’è vero che la Satta non ha licenziato nessuno, ha pagato gli stipendi, ha fatto le attività, ha assunto e pagato un nuovo direttore e acquistato libri».

RIPRODUZIONE RISERVATA