Bianco, fuga dalla guerra 

«Così sono scappato dalla guerra». Dal 2006 al 2009 Paolo Bianco ha giocato con il Cagliari, voluto da Marco Giampaolo. Novantuno partite tra Serie A e Coppa Italia, impreziosite da quattro reti e da una salvezza impossibile sotto la gestione di Davide Ballardini, prima del passaggio all’Atalanta e, di seguito, al Sassuolo. L’ex difensore oggi ha 44 anni e fa l’allenatore: una grande stagione a Siracusa, poi si è dimesso quando era alla guida della Sicula Leonzio. Dopo aver vinto le iniziali titubanze, ha quindi accettato di entrare a far parte dello staff di Roberto De Zerbi.

Il conflitto

Quest’anno è il viceallenatore dello Shakhtar, la squadra ucraina di cui Darijo Srna è stato capitano ed è direttore sportivo. È riuscito a fuggire dalle bombe: «La cosa assurda è che tutto il mondo si aspettava l’invasione tranne l’Ucraina», ha detto Bianco, foggiano trapiantato a Treviso, a “Il Cagliari in diretta”, ieri su Videolina , Radiolina e Unionesarda.it . «Anche la nostra società diceva che era l’invasione russa un bluff, ma ci siamo svegliati alle 5 del mattino sotto le bombe. Il pensiero va agli amici che si trovano a Kiev: molti sono scappati dalle loro case e sono in giro per il paese. Noi siamo stati fortunati: siamo andati via con il coprifuoco e l’ordine di sparare a vista, scortati dall’esercito ucraino. In quel momento ho avvertito una sensazione di libertà mai sentita prima. Poi in treno, dieci ore, fino a Budapest e, da lì, a Bergamo. I giornalisti della Cnn in hotel dicevano di stare tranquilli: se fossero arrivati i russi, sarebbe bastato dire che eravamo italiani. Non nego che mi sia è rimasta un po’ di paura, soprattutto quando, camminando per strada, sento rumori». C’è apprensione pure per i giocatori: «Siamo in contatto e qualcuno, assieme al team manager e un magazziniere, si è pure arruolato. Fino al 30 giugno siamo liberi: in teoria potremmo trovare un’altra sistemazione, ma è impossibile andare a lavorare sapendo che i nostri ragazzi sono sotto le bombe». In ogni caso, Bianco ripartirà da solo: «Quest’estate, prima che fallisse, sono stato vicino al Chievo; anche un’altra società di B era interessata. In passato sarei potuto tornare nell’Isola: Giulini mi ha cercato due volte per l’Olbia, ma non ci siamo incontrati».

I ricordi

Del Cagliari attuale elogia Carboni e Lovato («Lo segnalai dopo averlo visto giocare a Padova, Cagliari è la piazza giusta per spiccare il volo»), e ricorda i trascorsi rossoblù. E a chi gli ricorda che Diego Lopez sosteneva che fosse uno dei difensori più sottovalutati della Serie A, risponde: «Ovunque abbia giocato, sono sempre stato titolare. Quello era un Cagliari in cui si affacciavano al grande calcio Canini e Astori: Davide arrivava dalla Lega Pro e, in un torneo precampionato in Portogallo, mi stupì particolarmente per la personalità».