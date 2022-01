Biagioni è carico: «Sono a Lanusei per rilanciarmi» 

Oberdan Biagioni si è presentato in conferenza con la giacca della tuta personalizzata. Le sue iniziali sulla parte destra della felpa nera hanno (quasi) autorizzato a pensare che fosse qui da tempo e invece il suo arrivo è fresco come l’aria che lo ha accompagnato in sala stampa. Biagioni, 52 anni, un passato da calciatore professionista e fedelissimo di Zdeněk Zeman al Foggia, è l’allenatore a cui il Lanusei ha affidato le chiavi della panchina e, soprattutto, le speranze di salvezza dopo una prima parte di campionato sottotono. Il tecnico romano ha sostituito Stefano Campolo, esonerato dalla società alla vigilia di Natale, all’indomani della sconfitta sul campo dell’Ostiamare guidata da Aldo Gardini, l’allenatore che ha sfiorato proprio con il Lanusei il salto in Serie C, ed ex squadra che lo stesso Biagioni ha allenato nel 2007. Quando si dice destino beffardo. Biagioni ha dato subito la sensazione di essere uno pratico: «L’obiettivo è fare subito risultati. Ho trovato un gruppo predisposto al lavoro e questo è indice di fiducia e ottimismo. Ho molto entusiasmo».

Le parole del mister

Per Biagioni è la seconda esperienza in Sardegna dopo quella sulla panchina dell’Olbia tra il 2013 e il 2016. «È un piacere essere qui. Da subito ho notato un’organizzazione impeccabile. I ragazzi si sono messi a disposizione e ora è necessario migliorare la classifica. Il gruppo ha valori importanti e i calciatori hanno capito che possono fare grandi cose. Tatticamente in tanti lo dipingono come seguace di Zeman, ma Biagioni mette subito le mani avanti: «Il 4-3-3? Non è detto, si può giocare in tanti modi, l’unica certezza è la difesa a 4. Rispetto alla precedente gestione cambieremo il modo di giocare, attaccando maggiormente la profondità. Qui tutti siamo utili e nessuno indispensabile: i giocatori devono dare il 110 per cento». Le prime sensazioni dell’ex tecnico del Messina sono positive: «Sono contento e fiducioso. Mercato? Vediamo cosa si potrà fare. Magari servirà qualche Under, ma è logico che chi arriva deve dare una mano e viceversa chi c’è deve poter aiutare i nuovi innesti». Il Lanusei ha perso 9 delle 16 gare disputate. C’è tempo per raddrizzare la stagione. Il girone è interessante, Giugliano e Torres mi sembra facciano un campionato a parte. Ma ribadisco che qui ci sono tutte le condizioni per far bene: dall’organizzazione societaria e logistica all’ambiente sereno, con la cittadina che ama la propria squadra. Sono venuto per rimettermi in gioco e dopo aver parlato qualche minuto col direttore che mi ha illustrato queste condizioni. Diversamente sarei rimasto a Roma».

Il presidente

Il patron Daniele Arras non ha mancato di salutare Campolo, ma ha subito voltato pagina: «In questo momento Biagioni è la persona più adatta che ha dato prova di riuscire a risollevare situazioni ben più difficili rispetto alla nostra». Intanto è a serio rischio la partita di domenica con il Cassino: nella squadra ogliastrina ci sono cinque calciatori positivi al Covid.