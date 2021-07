Berrettini vola ai quarti 

L'erba di Wimbledon e bianca, rossa e verde. Matteo Berrettini si è sbarazzato in tre set del bielorusso Ivaska ed è approdato ai quarti di finale del torneo più importante del mondo: è il quinto uomo italiano a riuscirci, l'ultimo a farlo, nel 1998, fu Davide Sanguinetti, che però si fermò alla vigilia delle semifinali, raggiunte , nella storia dell'erba di sua maestà, solo da Pietrangeli. Il traguardo dei quarti era sfuggito per un soffio due anni fa da Berrettini che ora sogna di arrivare dove nessun italiano ha mai messo piede. Traguardo solo sfiorato, invece, per Lorenzo Sonego che si è inchinato a sua maestà Roger Federer dopo tre set (7-5, 6-4, 6-2). Sventola comunque il tricolore su una delle due “Big W” londinesi, templi dello sport mondiale. E Wimbledon, il sobborgo del sud di Londra, capitale della racchetta chiama inevitabilmente Wembley, a una ventina di chilometri di distanza, a nord della city, dove sta sera saranno di scena gli azzurri del pallone per provare a proseguire la conquista di Londra dello sport italiano.

Bravo Matteo

Berrettini, numero 8 del ranking e testa di serie numero 7 del tabellone, ha proseguito la propria marcia trionfale contro il bielorusso Ilya Ivaska, numero 79 del mondo, ma che con gli ottavi a Wimbledon è destinato a fare un bel salto. La partita non ha avuto storia: il romano ha controllato dall'inizio alla fine, concedendo a Ivaska appena 8 game: 6-4, 6-2, 6-1, senza ansie e senza patemi. In campo tutta la solidità e i pezzi pregiati del suo repertorio, dal servizio al gioco a rete, anche per mostrare ai potenziali avversari dei prossimi giorni uno stato di forma che ne farà un cliente difficile per chiunque vorrà provare a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del torneo. Berrettini, fresco vincitore sull'erba, meno nobile a dispetto del nome, del Queen's club, che nel cammino verso la parte che conta del tabellone ha ceduto appena un set, troverà domani il ventenne canadese, numero 21 del mondo Auger-Aliassime (che ha battuto il tedesco Zverev) per continuare a sognare.

Lorenzo si arrende

Nel “manic monday” di Wimbledon, l'ultimo della storia visto che dall'anno prossimo verrà infranta la tradizione del riposo domenicale a metà torneo, vanno avanti anche il numero uno Djokovic, che si è liberato senza difficoltà del cileno Garin, mentre tornano a casa altre due delle prime otto teste di serie: Rublev (sconfitto dall'ungherese Fucsovics, prossimo ostacolo di Djokovic) e Bautista Agut che ha ceduto di schianto di fronte al canadese Shapovalov. Fra i primi otto del seeding va avanti, quindi, anche Federer, che alla sua ventiduesima apparizione in un torneo che ha vinto otto volte ha battuto Sonego che archivia comunque il suo Wimbledon con un buonissimo risultato, al termine di una partita che è stata anche interrotta, verso la fine del primo set per consentire di chiudere il tetto del campo centrale: un terreno sul quale Sonego metteva piede per la prima volta in carriera e che il suo avversario conosce come il giardino di casa sua.

