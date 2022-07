Berrettini va, Fognini no 

A Wimbledon, da favorito, aveva dovuto rinunciare causa covid. Sul rosso d'altura in Svizzera il ritorno per Matteo Berrettini è col sorriso: il top player azzurro, approdato direttamente al secondo turno dell'Open di Svizzera, accede ai quarti dopo aver battuto in due set il francese Richard Gasquet. Berrettini, seconda testa di serie dietro al norvegese Ruud, al prossimo turno affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. A Gstaad, nell'Atp 250 per battere il veterano francese (n.64) è bastata poco meno di un'ora e mezza di gioco e chiudere il match 6-4 6-4. Primo set legato ai turni di battuta fino al nono game quando Berrettini ha ottenuto il break. Nella seconda frazione il francese ha dovuto annullare tre palle-break già nel terzo game: l'impresa però non gli è riuscita nel settimo con Berrettini passato a condurre per 4-3. L'azzurro ha confermato il vantaggio (5-3) dopo aver cancellato una palla per il contro-break. E poi ha chiuso 6-4 al terzo match-point.

Ad Amburgo, Fabio Fognini (61 Atp) è stato eliminato dal russo Karen Khachanov (26), per 6-4, 7-5 nonostante un buon match, sempre in equilibrio, nel quale Fognini ha regalato colpi spettacolari. Oggi in campo Musetti contro Davidovich Fokina.

A Cagliari

Al Tc Cagliari per i campionati Italiani di Seconda categoria prima giornata di qualificazioni: successi del torresino Mura (doppio 6-3 a Erbetta) e di Bordonaro del Tc Elmas (7-5, 6-1 su Mazzoni). Eliminati Caddeo, Secci e Sole. Oggi la presentazione con il presidente della Fit Binaghi e il sindaco di Cagliari Truzzu.



