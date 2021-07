berrettini senza paura 

LONDRA. Comunque vada a finire si scriverà una pagina di storia del tennis questo pomeriggio, dalle 15, sul Centrale dell’All England Club di Londra. A Wimbledon, arbitrati per la prima volta in 134 edizioni del singolare maschile dei Championship da una donna, la croata Marija Cicak, scenderanno in campo il primo finalista italiano di sempre, Matteo Berrettini, e il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Il serbo è lanciato verso una doppio obiettivo: conquistare, nella 30ª finale in carriera, il 19° titolo dello Slam e proseguire la corsa verso il Grande Slam, il Sacro Graal del tennis. Nessuno riesce a conquistarlo dal 1969 (Rod Laver) e Nole potrebbe non solo riuscirci, ma fare anche meglio, aggiungendo il titolo olimpico (Grande Slam d’Oro). Per lui ci sono sinora 19 successi e 10 sconfitte. In bacheca il serbo ha 9 trofei dell'Australian Open, 2 del Roland Garros, 3 degli Us Open e 5 di Wimbledon. Come Borg, alle spalle di Federer (8) e Sampras (7).

Speranza azzurra

Matteo, numero 9 del mondo (diventerà almeno 8, forse 5) ha sinora soltanto la semifinale d egli Us Open del 2019, persa contro Rafael Nadal, ma non ha certo paura, anche perché non ha niente da perdere. Nel 2021 è il numero 3 del mondo (ottima notizia in vista delle Atp Finals di Torino) e non è arrivato lì per caso. Con la consueta eleganza, Nole ha fatto sapere che «spero che l’Italia vinca soltanto a Wembley», ma Berrettini sarà spinto dal tifo di un’intera nazione che spera nella storica doppietta londinese e farà il tifo per lui in televisione su Sky Sport ma anche in chiaro su Tv8.

I precedenti

Sarà la terza volta che i due si trovano di fronte, ma sarà molto diversa. Nei precedenti è in vantaggio il serbo per 2-0. Il numero uno del mondo si è imposto quest'anno (in 4 set) nei quarti di finale del Roland Garros, sulla terra, e nel 2019 (nettamente) sul veloce indoor delle Atp Finals, proprio a Londra, alle quali Berrettini arrivò stremato dalla lunga rincorsa per centrare la qualificazioni. Stavolta potrebbe essere diverso ma il peso del pronostico è tutto sulle (solide) spalle di Djokovic. Comunque finisca, domani Berrettini sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (di rientro da Wembley), assieme al presidente della Fit Angelo Binaghi e la Nazionale di calcio. Uniti dal destino nella magica domenica di Londra, lo saranno anche nel “day after” che ci si augura sia felice per tutti.

La prima di Ashleigh

È invece Ashleigh Barty la regina della 127ª edizione del singolare femminile di Wimbledon. L’australiana, numero 1 del ranking Wta, ha fatto sua la finale battendo Karolina Pliskova, della Repubblica Ceca, ottava forza del seeding, in modo meno netto del previsto. La 25enne nata a Ipswich (Brisbane) si è imposta per 6-3 6-7 (4) 6-3. Per lei è il secondo titolo Slam ottenuto in carriera, in altrettante finali disputate, dopo il trionfo al Roland Garros del 2019. Per la 28enne nata a Louny, invece, era il secondo atto conclusivo della carriera in un Major, dopo quello perso nel 2016 agli Us Open. Dovrà attendere ancora per sollevare uno dei quattro trofei più prestigiosi, ma Barty su questa superficie si è dimostrata superiore.

