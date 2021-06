Berrettini out a testa alta 

Parigi. Il coraggio e larghi tratti di buon tennis non sono bastati a salvare Matteo Berrettini. Novak Djokovic accede alla semifinale maschile del Roland Garros, vincendo in quattro set sul romano, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7(5/7), 7-5 dopo 3h28' di gioco. Contenderà l'accesso in finale allo spagnolo Rafa Nadal, detentore dello Slam parigino. Sul “Philippe Chatrier” è andato in scena un incontro ricco di episodi e perfino colpi di scena, come quando, sul 3-2 per Djokovic nel quarto set, il giudice di sedia alle 22.45 ha invitato il pubblico a lasciare gli spalti per rispettare il coprifuoco parigino. Il pubblico si è ribellato e l’arbitro ha dovuto chiare una sospensione di 20’ che di sicuro non ha agevolato Berrettini. L’italiano era in rimonta dopo aver vinto al tie-break la terza partita e ha finito per cedere al fuoriclasse serbo, che aveva già costretto al ritiro Lorenzo Musetti negli ottavi.

Il re è in forma

L’avversario di Nole in semifinale non si può dire che fosse scontato ma quasi. Dire che il Roland Garros, dove vanta 13 vittorie dal 2005, sia il terreno di caccia preferito di Rafa Nadal è quantomeno pleonastico. Lo spagnolo, numero 3 al mondo ha chiesto e ottenuto dall'argentino Diego Schwartzman strada libera verso la sua 14ª. Il n.10 al mondo è riuscito a strappare un set allo spagnolo, che finora aveva fatto percorso netto, ma il punteggio finale di 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 è più che indicativo. »Diego è un giocatore incredibile ed è sempre sempre molto complicato per me affrontarlo», ha elegantemente concesso alla fine Nadal. L’altra semifinale di domani sarà tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander “Sascha” Zverev, rispettivamente numero 5 e 6 del mondo.

Le donne

Se nel percorso del torneo maschile ci sono state finora poche sorprese, l'esito dei quarti tra le donne ha portato a un risultato storico. Per la prima volta nell'era Open, le semifinali non vedranno oggi in campo nessuna tra le prime dieci del ranking Wta. La campionessa uscente, la polacca Iga Swiatek, è stata eliminata da Maria Sakkari, che diventa così la prima tennista greca a raggiungere una semifinale del Grande Slam. La n.18 mondo si è imposta per 6-4, 6-4 sulla polacca e affronterà la n.33 al mondo, la ceca Barbora Krejcikova, la quale è riuscita con un po' di fortuna a eliminare la 17enne statunitense Coco Gauff, n.25, col punteggio di 7-6, 6-3. L'altra semifinale vede la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.32 al mondo, e la slovena Tamara Zidansek, addirittura n.85 del ranking.

