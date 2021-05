Berrettini, l’illusione poi la resa 

Il sogno di Matteo Berrettini di vincere il primo Master 1000 della carriera si infrange sul più bello. La finale di Madrid va al tedesco Alexander Zverev, che si impone 6-7(, 6-4, 6-3. Una finale che la pioggia ha deciso si giocasse con il tetto della Caja Magica chiuso, trasformandola in un match indoor.

Nel primo set, fino al 3-3 è l'azzurro a avere più difficoltà nel tenere il servizio (16 punti giocati e una palla break annullata nel primo turno alla battuta), ma nel settimo game si costruisce due palle break, concretizzando la seconda. Ma tre errori di dritto valgono il 15-40 Zverev, e dopo un ace a 235km/h, Berrettini caccia un dritto a metà rete: 4-4. Al tiebreak, l'italiano vola 5-0, si fa rimontare fino al 5-4, va a servire sul 6-4, scivola 6-7, risale 8-7 e chiude sul 10-8 dopo 70' di gioco. Nel secondo set, Matteo non concede 15 nei primi tre turni di servizio. Sul 3-3, si trova salva una palla break, due giochi dopo si inceppa e con il primo doppio fallo del suo match manda Zverev a servire per il set: è 6-4. Dopo 1h54', è tutto da rifare. Nel terzo set, sul 2-1 Berrettini, due doppi falli di Zverev valgono una palla break per l'italiano, ben cancellata dal tedesco. E' la sliding door del match: nel game successivo l'occasione è per Sasha, che non si fa scappare il break. Il vincitore di Madrid 2018 si issa sul 5-3, Berrettini non sfrutta le occasioni: al secondo match point il tedesco può festeggiare la vittoria di un 1000 a distanza di tre anni e rilancia le sue ambizioni in vista del torneo di Roma, dove si presenta come terzo incomodo alle spalle di Nole Djokovic e Rafa Nadal, avendo battuto a Madrid sia lo spagnolo, sia lo specialista austriaco Dominic Thiem. È la seconda finale in un Master 1000 persa da un italiano nel 2021, dopo quella giocata da Jannik Sinner a Miami. Nella bacheca azzurra resta un solo 1000, MonteCarlo 2019, vinto da Fabio Fognini.

Matteo vola a Roma

Matteo Berrettini, fresco di nona posizione mondiale, vola subito a Roma dove, da nona testa di serie, esordirà col georgiano Nikoloz Basilashvili. Per lui, romano, un motivo in più per arrivare subito al Foro Italico: la presenza della fidanzata, l'australiana Alja Tomljanovic, che ha superato le qualificazioni battendo nel turno decisivo (6-7, 6-3, 6-2) la tedesca Laura Siegemund, seguita dal coach turritano Antonio Zucca. A Roma, non ci sarà Carsten Ruud. Il norvegese ha dichiarato forfait dopo aver perso nei quarti con Berrettini: al suo posto il lucky looser sloveno Aljaz Bedene.

RIPRODUZIONE RISERVATA