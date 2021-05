Berrettini è già agli ottavi 

Madrid. Matteo Berrettini fa suo il derby con Fabio Fognini e conquista gli ottavi di finale del torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale. Al secondo turno (per lui l'esordio) il romano, n.10 Atp ed ottava testa di serie, si è aggiudicato per 6-3 6-4, in un'ora e 21 minuti di partita, la sfida contro Fognini. Partenza decisa del romano, che sostenuto dal servizio è schizzato avanti 3-0, per far suo il primo set (6-3). La seconda frazione ha seguito grosso modo il copione della prima. Un pessimo terzo game giocato dal ligure, che dal 15-0 ha perso i successivi quattro punti, ha regalato il break a Berrettini che ha archiviato la pratica per 6-4. Domani Berrettini troverà il vincente del match - in programma oggi - tra lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l'argentino Federico Delbonis.

Sinner non fatica

Avanza anche Jannik Sinner. Nel primo turno il giovane altoatesino, è stato infatti bravo ma anche fortunato contro l'argentino Guido Pella, costretto al ritiro nel secondo set per un problema muscolare. L'azzurro però aveva già vinto il primo set con il punteggio di 6-2, mentre nel secondo set, al momento del ritiro di Pella, la situazione era di 4-4. Al prossimo turno Sinner affronterà l'australiano Alexei Popyrin per conquistarsi un probabilissimo ottavo con Rafa Nadal.

Infine, Marco Cecchinato si è arreso a Roberto Bautista Agut ma il siciliano esce a testa altissima dopo una sfida combattuta contro il numero 11 del mondo. L'azzurro ha ceduto allo spagnolo al terzo set dopo 2 ore e mezza di partita con il punteggio di 2-6, 7-6, 5-7.

